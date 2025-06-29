Лавров заявил, что Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца утратившими здравый смысл. Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, пишет "Коммерсант".
Лавров подчеркнул, что оба европейских лидера пытаются вернуть прошлое, когда Франция и Германия стремились завоевать всю Европу, в первую очередь Российскую империю, а после — Советский Союз. "Мы с удивлением слышим и взираем на те заклинания, которые звучат из европейских столиц",— заметил он.
Министр напомнил о совместной статье Макрона и Мерца, где они заявили, что Европа должна вооружиться и Россия является главной угрозой, ведущей империалистические войны. По его словам, Запад осознает, что стратегически нанести поражение России невозможно, как это не удавалось и раньше.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А они ему нужны?
Президент Монголии прямым текстом сказал, что «до западных границ, туда куда ступало копыто монгольской конницы, на счёт «расширения энергетической сверхдержавы» не нужно было проявлять озабоченность, а сразу бить в рыло, и не было никакого расширения.
Дипломатия это действия в рамках возможного, если постоянно убегать из Киева, Чечни, Сирии, Югославии, Германии, Ливии с Ираком, Предавать союзников везде и всегда, и даже сейчас Предать Иран!!! То к вам вероятно будут относится как к «Послушному Троянскому Коню или ручной говорящей «обезьянке марионетки», и что вы там «мутите - воююте» вместо Бритов, то сами своих Русских нещадно мочите и помогаете в Сирии «свободный режим» без боёв сменить на Британских Оккупантов! И если от этой мерзости о вас «вместо коврика ноги не вытирают» это чтобы ноги не пачкать!
За Полную Победу над Британской Деспотией!!!
Лично я верю только ВЦИОМу, ФОМу и терешковой.
Госдеп? Моссад? Масоны? Неонацисты? Биндеровцы? Наркоманы?