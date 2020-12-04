Рецензия на фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос»: пленительно агрессивная брошенка

Короткометражка прославленного испанского мастера Педро Альмодовара «Человеческий голос» вышла в российский прокат 3 декабря

Статная женщина бальзаковского возраста идет в строительный магазин и покупает там топор? Грозное орудие ей необходимо лишь для того, чтобы разрубить костюм любимого, ушедшего на днях и забывшего вернуться. После душераздирающей сцены она пьет антидепрессанты и отрубается. А наутро ее ждет самый важный и, возможно, самый терапевтический разговор по телефону с предавшим ее милым другом…

«Человеческий голос» - вольная адаптация одноименной пьесы Жана Кокто. Альмодовар уже эпизодически обращался к ней в своем старом фильме «Женщины на грани нервного срыва» (1985). А более детальную экранизацию сделал еще в 1948 году в фильме «Любовь» Роберто Росселини.

Сохранив основную канву пьесы, испанский режиссер представил принципиально иной тип героини. У Кокто это была слабая женщина, откровенно зависимая от своей второй половины. Альмодовар же, известный пленительно-агрессивной манерой своих работ, к такому типажу не привык. Его героиня хоть и надломлена, но не прибита экстремальной ситуацией. Даже демонстрируя предельную беззащитность, она сохраняет внутреннюю силу и чувство собственного достоинства.

Получасовая лента отнюдь не изобилует спецэффектами, но создать оригинальное высказываете режиссеру все же удалось. Главная его находка — экстраполяция театральной сцены на съемочную площадку, из-за чего разрушается четвертая стена и обнажаются декорации. Так нам дают понять, что героиня живет в «пластмассовом мире», который непременно должен быть разрушен.

Об этом и о многих других приемах поведал сам Альмодовар в 45-минутном документальном фильме, который вышел в прокат вместе с «Человеческим голосом». Несмотря на то, что интервью с режиссером и исполнительницей главной роли Тильдой Суинтон проводилось онлайн, беседа вышла невероятно содержательной и непринужденной. Зритель непременно оценит возникающие по ходу действия спонтанные «фишки», вроде фразы Альмодовара «не перебивайте, когда говорит режиссер» или искреннего удивления Тильды Суинтон тем фактом, что у испанца припасен написанный специально под нее сценарий фильма, героиню которого к тому же зовут Матильдой!

Кадры с сайта kino-teatr.ru