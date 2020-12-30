Обнародован список самых худших фильмов 2020-го года

13:18 30.12.2020

После обработки рецензий профессиональных кинокритиков американский ресурс Metacritic составил список самых худших фильмов года.

На вершину антирейтинга вознесся «Королева реальности!», снискавший 7 баллов из 100 по принятой сайтом методике оценок. Вторая позиция досталась романтической комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана (11 баллов из 100). «Омерзительную тройку венчаает мелодрама Роджера Камбла «После. Глава 2».

Рейтинг включает 12 фильмов, среди которых «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

