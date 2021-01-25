Почему вы должны посмотреть азиатские дорамы

08:45 25.01.2021

Что такое дорама? Это короткие сериалы с разнообразной тематикой. Их средняя длина составляет 16-24 эпизодов. У них обычно есть 1 сезон, и даже если они доживают до 2, это, как правило, совсем другая история с новыми персонажами.

В год их снимается огромное множество. Среди них есть средние дорамы, которые лучше не смотреть, а также интересные проекты. Далее будут представлены дорамы которые были оценены в мире, и их действительно стоит посмотреть, независимо от того, являетесь ли вы их поклонником или просто любите кинематограф. Сегодня смотреть дорамы с русской озвучкой можно в Интернете с хорошей озвучкой.

Дорама «Цветочки после ягодок»

Это одна из самых популярных дорам, которая получила огромное количество ремейков. Каждая азиатская страна создала свою версию. Даже американцы искушали себя сделать свое, пусть и через небольшой бюджет и не очень известных актеров, не снискавших большой славы. Во всяком случае, история Цукуши Макино (Мао Иноуэ) - бедной девушки, которая ходит в школу для богачей, известна во всей Азии и за ее пределами.

Макино выступает против террора, царящего в средней школе, в то же время став мишенью для F4, то есть группы из четырех мальчиков из очень влиятельных семей, в которую входят: Домодзи Цукаса (Джун Мацумото), Ханадзава Руи (Шун Огури), Нисикадо Соджиро (Шота Мацуда) и Мимасака Акира (Цуеси Абэ). Когда один из учеников попадает в F4, он получает красную карточку и становится объектом преследования.

Однако Цукуши не собирается сдаваться и объявляет войну ребятам. Ее поведение привлекает внимание Ханадзавы Руи и лидера группы, а заодно и ее злейшего врага Домодзи Цукасы. Конечно, легко догадаться, в каком направлении идет эта драма. В любом случае, для любителей романтики, это обязательный момент любого фильма. И, надо признать, здесь есть на что посмотреть. В то время как азиаты обычно останавливаются на 1 сезоне, этот проект дожил до 2, и также получил полнометражную картину.

Дорама «Богатый мужчина, бедная женщина»

Веселая романтическая комедия с отличным актерским составом. Это не только история о любви двух совершенно разных людей, но и необычная история о том, как осуществить свою мечту. Тору Хьюга (Огури Шун) всегда мечтал стать кем-то богатым и влиятельным. Благодаря таланту и тяжелой работе он стал президентом ИТ-компании. Однако, несмотря на то, что у него нет недостатка в деньгах, он не слишком счастлив. Он никому не доверяет, потому что думает, что все хотят только его денег. Обычно он избегает общения с другими людьми, из-за чего все считают его скрытным мужчиной. Однако все меняется, когда к его компании присоединяется Саваки Тихиро (Исихара Сатоми).