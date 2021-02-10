Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»

09:35 10.02.2021

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", говорится в сообщении киноакадемии.

Конкуренцию отечественной картине составят 14 кинолент из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Фильм Кончаловского был выдвинут на соискание премии "Оскар" российским оскаровским комитетом в ноябре 2020 года.

Картина Кончаловского "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках.

В широкий прокат кинолента вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.