Умер Андрей Мягков

Андрей Мягков

Популярный советский и российский актер, народный артист РФ Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-атташе МХТ имени Чехова.

"Андрея Васильевича не стало", - цитирует агентство ее слова

Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.

Андрей Мягков дебютировал в кино в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Всесоюзную известность и популярность ему принесло сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Многие воспринимали Мягкова как комедийного актера, однако в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей, таких как Алёша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, учёный-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие».

С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2021, 19:48
    Гость: дан

    скорбный список пополнился еще одним хорошо известным нам и любимым артистом Уходят артисты моего поколения и нет им замены Во всяком случае пока не видно

  3. 18.02.2021, 16:34
    Гость: Титус

    Бесконечно жаль! Только что был молодым, а уже 82 и ушёл навсегда. А в памяти останется тем же молодым Женей Лукашиным в великом фильме "Ирония судьбы".

  4. 18.02.2021, 16:15
    Гость: Гость

    Уходят последние представители славной когорты народных СССР.. страна сиротеет.. с кем останемся? Нет среди нынешнего поколения артистов им замены,... а Мягков был Великий артист! Нет, не так.. АРТИСТ! Вечная память!

  5. 18.02.2021, 16:00
    Гость: Зоя

    Очень жалко!
    Прекрасный артист был и порядочный человек.
    Царство Небесное и вечный покой рабу Божиему Андрею.

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