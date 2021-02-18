Умер Андрей Мягков
Популярный советский и российский актер, народный артист РФ Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-атташе МХТ имени Чехова.
"Андрея Васильевича не стало", - цитирует агентство ее слова
Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.
Андрей Мягков дебютировал в кино в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Всесоюзную известность и популярность ему принесло сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».
Многие воспринимали Мягкова как комедийного актера, однако в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей, таких как Алёша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, учёный-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие».
С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
скорбный список пополнился еще одним хорошо известным нам и любимым артистом Уходят артисты моего поколения и нет им замены Во всяком случае пока не видно
Соболезнование родным, и земля ему пухом!
Бесконечно жаль! Только что был молодым, а уже 82 и ушёл навсегда. А в памяти останется тем же молодым Женей Лукашиным в великом фильме "Ирония судьбы".
Уходят последние представители славной когорты народных СССР.. страна сиротеет.. с кем останемся? Нет среди нынешнего поколения артистов им замены,... а Мягков был Великий артист! Нет, не так.. АРТИСТ! Вечная память!
Очень жалко!
Прекрасный артист был и порядочный человек.
Царство Небесное и вечный покой рабу Божиему Андрею.