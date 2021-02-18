Умер Андрей Мягков

10:52 18.02.2021

Популярный советский и российский актер, народный артист РФ Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-атташе МХТ имени Чехова.

"Андрея Васильевича не стало", - цитирует агентство ее слова

Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.

Андрей Мягков дебютировал в кино в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Всесоюзную известность и популярность ему принесло сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Многие воспринимали Мягкова как комедийного актера, однако в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей, таких как Алёша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, учёный-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие».

С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова.