Режиссер «Беременного» и «Мам» представит сериал про Чикатило
Сарик Андраесян объявил, что его новый сериал «Чикатило. Явление зверя» выйдет в свет 18 марта 2021 года.
Режиссер признался, что маньяк Андрей Чикатило заинтересовал его иррациональностью поступков, сообщает РИА Новости. По мнению Андраесяна, это обстоятельство сделало убийцу известным далеко за пределами СССР. В сериале режиссер задался целью ответить на вопрос, откуда внутри маньяка взялся зверь.
В фильме снялись Константин Лавроненко, Николай Козак, Евгений Каменщиков. Сериал будет представлен на онлайн-площадке Okko.
Сарик Андраесян известен как создатель фильмов «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлсон» и «Что творят мужчины», снискавших крайне неоднозначные отзывы у критиков и зрителей.
Четыре года назад выходил отечественный сериал о Чикатило Алексея Рудакова и Дмитрия Коробкина «Консультант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Создание фильмов про убийства и насилие это просто кошунство перед обществом, такие фильмы создают те кто не способен создавать фильмы благородства, чести, патриотизма, доблести, любви и обагащения духовного мира лучшими качествами нашего духовного мира. Фильмы основаные на убийствах и насилии могут вызывать только отвращение, и порождать новых чикатил