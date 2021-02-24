Режиссер «Беременного» и «Мам» представит сериал про Чикатило

14:06 24.02.2021

Сарик Андраесян объявил, что его новый сериал «Чикатило. Явление зверя» выйдет в свет 18 марта 2021 года.

Режиссер признался, что маньяк Андрей Чикатило заинтересовал его иррациональностью поступков, сообщает РИА Новости. По мнению Андраесяна, это обстоятельство сделало убийцу известным далеко за пределами СССР. В сериале режиссер задался целью ответить на вопрос, откуда внутри маньяка взялся зверь.

В фильме снялись Константин Лавроненко, Николай Козак, Евгений Каменщиков. Сериал будет представлен на онлайн-площадке Okko.

Сарик Андраесян известен как создатель фильмов «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлсон» и «Что творят мужчины», снискавших крайне неоднозначные отзывы у критиков и зрителей.

Четыре года назад выходил отечественный сериал о Чикатило Алексея Рудакова и Дмитрия Коробкина «Консультант».