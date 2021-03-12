Кинопремьера «Проклятие. Обитель смерти»: бояться надо не мертвых а живых

Британский фильм ужасов «Проклятие. Обитель смерти» вышел в российский прокат 11 марта

Харизматичная брюнетка Анджела вместе со своим братом и парочкой примкнувших к ним добровольцев играет в охотников за приведениями. Именно играют, поскольку, идя на дело в населенные призраками дома, они и не думают заниматься их изгнанием. Весь их ритуал — это не более, чем тщательно разыгрываемый спектакль с коронной фразой «вы должны покинуть помещение», подобающей скорее полицейским, нежели медиумам.

Однако постепенно Анджела начинает чувствовать рядом с собой присутствие неких нематериальных сущностей. Тем не менее, отправляясь на очередной вызов в мрачный особняк, она надеется быстро отработать по накатанной программе. Но все идет не так: призраки особо не таятся и являют себя гостям во всей красе, а опасность подстерегает бывших шарлатанов буквально за каждым углом.

«Проклятие. Обитель смерти» претендует на определенную универсальность и широкие философские обобщения. Недаром поставлен фильм по литературному источнику — роману Эвы Константинопулос, а открывается повествование цитатой якобы из Иоанна Богослова, которую, впрочем, обнаружить в трудах любимого ученика Иисуса Христа пока не удалось. При этом сюжет изобилует и сугубо материальными проблемами, среди которых — наркотики, семейные проблемы и трудности, связанные с выпутыванием из преступной группировки.

Логика повествования во многом повторяет коллизии культового «Привидения». Та же медиум-мошенница, постепенно прозревающая, те же растерянные призраки, не понимающие, зачем они застряли дополнительно на этой грешной земле. А основной посыл ленты, конечно, не нов, но повторить его лишний раз никому не помешает: бояться надо не мертвых а живых.

Впечатления от кино целиком и полностью зависят от ожиданий зрителей и могут оказаться сугубо полярными. Для жанрово ориентированных киноманов чего-то будет не хватать, ну а что-то, напротив, покажется чрезмерным. Все прочие должны порадоваться насколько ловко создатели ленты балансируют между классическим готическим хоррором и кровавым слэшером.

Немало и тех, кто пойдет в кинотеатр ради исполнительницы главной роли — набирающей обороты Флоренс Пью. Ну что ж, тоже вариант!

Кадры с сайта kino-teatr.ru