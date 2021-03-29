Фильм российского режиссера впервые стал лидером проката в США

14:52 29.03.2021

Боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» впервые в истории стал лидером кинопроката в США.

Фильму удалось опередить даже полнометражный диснеевский мультфильм «Райя и последнйи дракон». Заработать фильму удалось уже 11,6 миллионов долларов при бюджете 16 миллионов. Для ленты, вышедшей в прокат 18 марта, это весомый результат.

«Никто» рассказывает об обычном офисном сотруднике, который случайно перешел дорогу гангстерам, и теперь они объявили на него охоту. Главную роль сыграл в картине Боб Одинкёрк, который выступил и продюсером. Также в «Никто» сыграли российские артисты Александр Паль и Алексей Серебряков.