Фильм российского режиссера впервые стал лидером проката в США

Фильм российского режиссера впервые стал лидером проката в США

Боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» впервые в истории стал лидером кинопроката в США.

Фильму удалось опередить даже полнометражный диснеевский мультфильм «Райя и последнйи дракон». Заработать фильму удалось уже 11,6 миллионов долларов при бюджете 16 миллионов. Для ленты, вышедшей в прокат 18 марта, это весомый результат.

«Никто» рассказывает об обычном офисном сотруднике, который случайно перешел дорогу гангстерам, и теперь они объявили на него охоту. Главную роль сыграл в картине Боб Одинкёрк, который выступил и продюсером. Также в «Никто» сыграли российские артисты Александр Паль и Алексей Серебряков.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 16:24
    Гость: личный опыт

    «Никто» рассказывает об обычном офисном сотруднике, который случайно перешел дорогу гангстерам, и теперь они объявили на него охоту."
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    Сюжет безусловно оригинальный.

  2. 29.03.2021, 16:06
    Гость: stalker

    Ба, знакомые все лица. Особенно Алексей Серебряков. Наш беглец, который в свое время в Канаду уехал и напоследок фигу стране показал в своем интервью. Не жестом, а образно. Мол, дышать в стране невозможно. Везде и всюду хам победил. Так чего же в "российских" фильмах сниматься продолжает ? Тем более в боевиках ? Снимайся на Западе, где "дым Отечества (нового) сладок и приятен".

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