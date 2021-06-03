Джоди Фостер получит спецнаграду 74-го Каннского фестиваля

11:55 3.06.2021

Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер станет специальной гостьей открытия 74-го Каннского фестиваля.

Как сообщается в пресс-релизе киносмотра, Фостер также будет вручена почетная Золотая пальмовая ветвь, как знак признания ее «блестящего творческого пути», а также за ее личные качества, в том числе за «освещение главных проблем современности».

«Канны — фестиваль, которому я многим обязана. Он полностью изменил мою жизнью», - говорится в сообщении самой актрисы, которая впервые посетила легендарный фестиваль в 13 лет в 1976 году. Тогда она представляла фильм Мартина Скорсезе «Таксист», который получил Золотую пальмовую ветвь. Фостер призналась, что ее мечтой тогда было посетить киносмотр со своим собственным фильмом.

Мечта актрисы осуществилась, в разное время на Каннском киносмотре были представлены семь ее киноработ, в том числе 4 фильма, снятых ею в качестве режиссера.

«Джоди Фостер сделала нам удивительный подарок, согласившись приехать и отпраздновать возвращение фестиваля на набережную Круазетт. Ее аура не имеет себе равных: она олицетворяет современность, сияющий разум независимости и потребность в свободе», — говорит президент фестиваля Пьер Лескюр.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри выступит американский режиссер Спайк Ли.

