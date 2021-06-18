Дмитрий Певцов решил зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы
Народный артист России Дмитрий Певцов решил стать депутатом Госдумы. Он выдвигается по Медведковскому одномандатному избирательному округу №200 (включает в себя районы Бибирево, Отрадное, Северный, Алтуфьевский, Лианозово, Северное и Южное Медведково).
В настоящее время артист подал документы для регистрации.
«Знаете, можно в теплой компании ругать власть и чиновников, брюзжать о несправедливости и безнаказанности. А можно сделать шаг. Я его сделал - подал документы. Теперь мне предстоит собрать 20 тысяч подписей москвичей - тех, кто мне поверит и пойдет за мной. Уверен, России, как воздух, нужен новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин», - цитирует слова Певцова агентство «Москва».
Комментарии читателей Оставить комментарий
- Там удивительная страна. Там все счастливы. Там всё есть. Там РАЙ!!!!
- Палестина? Ты туда поедешь?
- Я не птичка, не умею летать. (Козьма Прутков. Анекдоты Путинской Руси).
Говорят, одному человеку наплевать было на веру и ад, а нужна была ему безнаказанность.
И этот один купил индульгенцию и тут же дал кочергой по голове соседу.
Хроника Белой Руси.
безголосая, как она недавно это доказала!
Не нужно бояться и сомневаться, может быть он ещё Зеленского переплюнет! А что, депутат по имени зверь.
Верно, денег больше хочет... А зачем ещё в депутаты...