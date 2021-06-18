Дмитрий Певцов решил зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы

Дмитрий Певцов

Народный артист России Дмитрий Певцов решил стать депутатом Госдумы. Он выдвигается по Медведковскому одномандатному избирательному округу №200 (включает в себя районы Бибирево, Отрадное, Северный, Алтуфьевский, Лианозово, Северное и Южное Медведково).

В настоящее время артист подал документы для регистрации.

«Знаете, можно в теплой компании ругать власть и чиновников, брюзжать о несправедливости и безнаказанности. А можно сделать шаг. Я его сделал - подал документы. Теперь мне предстоит собрать 20 тысяч подписей москвичей - тех, кто мне поверит и пойдет за мной. Уверен, России, как воздух, нужен новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин», - цитирует слова Певцова агентство «Москва».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 23:46
    Гость: Кракен

    - Там удивительная страна. Там все счастливы. Там всё есть. Там РАЙ!!!!
    - Палестина? Ты туда поедешь?
    - Я не птичка, не умею летать. (Козьма Прутков. Анекдоты Путинской Руси).

  2. 18.06.2021, 23:17
    Гость: Цитата

    Говорят, одному человеку наплевать было на веру и ад, а нужна была ему безнаказанность.
    И этот один купил индульгенцию и тут же дал кочергой по голове соседу.
    Хроника Белой Руси.

  4. 18.06.2021, 22:38
    Гость: Alexander der Große

    Не нужно бояться и сомневаться, может быть он ещё Зеленского переплюнет! А что, депутат по имени зверь.

Все комментарии (29)
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