Дмитрий Певцов решил зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы

16:23 18.06.2021

Народный артист России Дмитрий Певцов решил стать депутатом Госдумы. Он выдвигается по Медведковскому одномандатному избирательному округу №200 (включает в себя районы Бибирево, Отрадное, Северный, Алтуфьевский, Лианозово, Северное и Южное Медведково).

В настоящее время артист подал документы для регистрации.

«Знаете, можно в теплой компании ругать власть и чиновников, брюзжать о несправедливости и безнаказанности. А можно сделать шаг. Я его сделал - подал документы. Теперь мне предстоит собрать 20 тысяч подписей москвичей - тех, кто мне поверит и пойдет за мной. Уверен, России, как воздух, нужен новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин», - цитирует слова Певцова агентство «Москва».