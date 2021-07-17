Фильм российского режиссера получил Гран-при Каннского кинофестиваля

01:37 17.07.2021

Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале за фильм "Разжимая кулаки" (Les poings desserres). Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с британским режиссером Андреа Арнольд.

Приз со сцены зала "Дебюсси" получил продюсер фильма Александр Роднянский, так как режиссер картины не успела вернуться на церемонию, пишет ТАСС. "К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас", - отметил Роднянский, принимая награду. По его словам, "Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма".

События картины "Разжимая кулаки" разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой - Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город - Ростов - на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега из-под родительской опеки.

Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова. "Разжимая кулаки" - ее вторая режиссерская работа. Дебютный фильм Коваленко "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне.

Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 6 июля. Он завершится в субботу торжественной церемонией награждения победителей главного конкурса и объявлением имени обладателя "Золотой пальмовой ветви".