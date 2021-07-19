Названы лауреаты международного Каннского кинофестиваля

09:40 19.07.2021

Во французских Каннах прошла церемония закрытия и награждения лауреатов 74-го международного фестиваля.

Главная награда, "Золотая пальмовая ветвь" досталась французскому режиссеру Джулии Дюкорно за ее фильм "Титан". Гран-при жюри досталось режиссеру Юхо Куосманену, снявшему фильм "Купе номер шесть" при участии Министерства культуры России.

Награду за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины". Награды за лучшие женскую и мужскую роли забрали Ренате Рейнсве ("Худший человек на свете") и Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам").

Лучшим режиссером по мнению жюри стал французский кинематографист Леос Каракс ("Аннет"). Приз жюри поделили режиссеры Надав Лапид (Израиль, "Колено Ахеда") и Апичатпон Вирасетакун (Колумбия, "Память").

Ранее сообщалось, что российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" за фильм "Разжимая кулаки".