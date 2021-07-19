В кинотеатры перестанут пускать зрителей в грязной одежде

11:48 19.07.2021

Правительство России разработал проект постановления, который задаст основные требования, на основе которых кинопрокатные организации будут утверждать свои правила посещения кинозалов.

Как пишет "Российская газета", проект предусматривает запрет на посещение кинотеатров зрителей в грязной или пачкающей одежде, а также запрет на курение, в том числе электронных сигарет.

Отмечается, что помимо указанных в проекте требований, местные кинопрокатчики могут вводить дополнительные ограничения. В частности, может быть введен запрет на внесение в кинозал лазерных указок.

В свою очередь, кинотеатры обяжут сообщать зрителям не только о продолжительности сеанса, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом кинопоказа. Данная информация должна быть размещена возле касс кинотеатра. Кроме того кинатеатрам будет запрещено отменять запланированный киносеанс по причине недостаточного количества зрителей. "Даже если придет один человек, нельзя отменять показ", - отметил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В случае возникновения претензий к кинотеатрам, посетители смогут направить жалобы по электронной почте.