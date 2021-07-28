Белохвостикова получила поздравления от Путина и Мишустина

Белохвостикова получила поздравления от Путина и Мишустина

Актриса Натадья Белохвостикова получила поздравления с 70-летием от президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

В телеграмме на сайте Кремля от главы России говорится: «Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы внесли большой вклад в отечественный кинематограф, создали яркую палитру запоминающихся образов. Ваш талант, актерское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей».

На сайте кабмина в поздравлении от Михаила Мишустина отмечается: «Вы – воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом. Желаю вам удачи во всем, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия».
 

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