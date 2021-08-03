Скончался режиссер патриотических клипов «Алисы» Олег Флянгольц

Скончался режиссер патриотических клипов «Алисы» Олег Флянгольц

Режиссер Олег (Ольгерд) Флянгольц скончался на 56-м году жизни 2 августа.

Причиной его смерти объявлена остановка сердца. Олег Флянгольц известен как автор клипов ДДТ, «Алиса», Tequilajazzz, НЭП, «Колибри». «Алисе» он снял довольно резонансные клипы «Небо славян», «Родина» и «Власть», которые подвиглись резкой критике со стороны либералов за ярко выраженный патриотический посыл.

Режиссер также снял для этой группы клип на песню «Белая невеста» документальной картины к 30-летию группы.

Олега Флянгольца также знают по фильму «Безразличие», который в 2011 году получил главный приз «Кинотавра» и стал трамплином для молодой актрисы Веры Кинчевой (Панфиловой). Другой известный фильм режиссера — «Просто хочешь ты знать» о Викторе Цое (2006 год).

Кроме того Олег Флянгольц был одним из инициатором трибьюта Рикошету «Выход Дракона».
 

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