Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

09:13 20.08.2021

Дэниел Крейг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии журнала Variety.

По данным издания, Крейг заработал 100 млн долларов на продаже двух сиквелов фильма 2019 года "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона стриминговому сервису Netflix.

На втором месте расположился Дуэйн "Скала" Джонсон с гонораром в 50 млн долларов за работу в проекте Amazon "Red One". Тройку самых высокооплачиваемых актеров замыкают Леонардо Ди Каприо и Марк Уолберг с гонорарами в 30 млн долларов.

В рейтинг также попали Дженнифер Лоуренс, Джулия Робертс, Сандра Баллок, Райан Гослинг, Крис Хемсворт, Брэд Питт, Майкл Б. Джордан, Том Круз, Киану Ривз, Крис Пайн и Роберт Паттисон.

Издание отмечает, что еще 10 лет назад рейтинг актеров зависел от их гонораров, полученных за съемку картины. Так 40 миллионов долларов за проект – это та сумма, которая говорит о востребованности актера, однако ситуация изменилась с развитием стриминговых сервисов, которые компенсируют кинозвездам запланированные внутренние кассовые сборы, которые они получили бы, если бы их фильмы были выпущены исключительно в кинотеатрах.