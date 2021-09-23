Умерла советская актриса из фильма «В августе 44-го…»

Умерла Петрачкова

Известная в СССР актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни.

Артистка скончалась в Витебске, где работала в НАДТ имени Якуба Коласа. В театре уточнили, что Петрачкова олицетворяла мудрость, доброту и преданность. Коллеги знают ее как «настоящую белорусскую актрису». Прощание со Петрачковой пройдет 23 сентября. Женщину похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.

Актриса работала в театре имени Якуба Коласа с 1958 года. Она появилась на свет в Смоленской области в 1939 году. Впервые артистка вышла на экраны благодаря ролям в фильмах «Люди на болоте» и «Дыхание грозы». Она также известна зрителям по работам в картинах «Новая земля», «Тревоги первых птиц», «Знак беды», «Красный остров». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Белые одежды», «В августе 44-го…», «Будулай, которого не ждут». 

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