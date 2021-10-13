Военную драму для Первого канала «В парке Чаир» сняли в Суздале

17:24 13.10.2021

Съемки 12-серийной драмы «В парке Чаир» для Первого канала завершились в середине осени 2021 года.

В центре сюжета картины история четырех выпускниц и подруг: Любы, Ани, Сони и Алины, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В свои семнадцать они мечтают о ярком и счастливом будущем. Им кажется, что весь мир открыт и готов заключить их в свои объятия. На дворе - лето 1940 года. И на долю юных героев выпадает война, которая заставит слишком быстро повзрослеть и осознать, что только настоящая любовь помогает не сломаться и выстоять перед самыми жестокими испытаниями.

Картину снимала кинокомпания «Амедиа Продакшн» в Суздале, Москве и Ростове-на-Дону, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе проекта. В главных ролях заняты Любовь Константинова, Антон Хабаров, Федор Федотов, Софья Синицына, Дарья Жовнер, Вольфганг Черни, Виталий Кищенко, Александра Лупашко, Николай Шрайбер, Василий Мищенко, Ольга Лерман, Александр Сирин, Илья Древнов, Игорь Хрипунов, Ольга Ергина, Сергей Волков, Анна Мельникова, Александр Югов, Илья Васильев и др.