Пять новинок Disney 2021: Приключения в джунглях, Райан Ренольдс в компьютерной игре, Круэлла и Последний богатырь

17:39 20.10.2021

Подборка диснеевских фильмов 2021 года. Расскажем про 5 остросюжетных приключенческих картин, снятых в комедийном ключе.

Этой осенью в Окко выходят два главных хита Disney — «Круиз по джунглям» (2021) (12+) с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант и «Главный герой» (2021) (16+) с Райаном Рейнольдсом и Джоди Кормер в главных ролях. Первый фильм вдохновлён известным аттракционом Диснейленда, второй — современными компьютерными играми. Оба блокбастера придутся по душе поклонникам остросюжетных приключенческих картин, снятых в комедийном ключе. Рассказываем об этих и других главных премьерах Disney 2021 года.

Список новых фильмов Дисней 2021 года довольно короток —The Walt Disney Company выпустила всего 14 фильмов. После потрясений связанных с пандемией, некоторые премьеры были перенесены на следующий год, но среди уже вышедших картин, есть новинки точно заслуживающие внимания. Этим летом в кинотеатральном прокате удачно стартовали громкие блокбастеры студии, в первую очередь — «Круиз по джунглям», который собрал 211,5 миллионов долларов и «Главный герой», заработавший 324 миллиона по всему миру. Оба фильма — приключенческие экшен-комедии, действие которых разворачивается в фэнтезийном мире настоящих и городских джунглей. Не менее успешной стала история обновленной злодейки «Круэллы» — 233 миллиона. И конечно, не стоит забывать главной русской франшизе Дисней — «Последний богатырь».

Круиз по джунглям: Крокодилы бегемоты и зеленый попугай

Согласно древнему преданию, еще конкистадор Лопе де Агирре пытался найти в джунглях Амазонки целебное Древо Жизни. И это ему почти удалось, если бы не тщеславие и буйный нрав. Агирре прогневил индейцев, за что его проклял местный вождь. Спустя несколько столетий в 1916 году, амбициозная учёная-археолог Лили Хоутон (Эмили Блант) вместе с братом Макгрегором (Джек Уайтхолл) отправляется на поиски Древа в амазонские джунгли. Она убеждена что его цветы, которые ещё называют «Слёзы луны», произведут революцию в медицине. Сестра и брат Хоутоны обращаются за помощью к капитану утлого баркаса Фрэнку Вольфу (Дуэйн Скала Джонсон), который не так прост как кажется на первый взгляд. Все вместе герои пускаются в опасное путешествие по Амазонке, навстречу приключениям и древней легенде.

«Круиз по джунглям» с бюджетом в 200 миллионов долларов входит в список самых дорогих фильмов в истории. Так что зрителей ждут захватывающие спецэффекты в духе «Пиратов Карибского моря» и фильмов об «Индиане Джонсе». Кстати так же как и пиратская франшиза, «Круиз по джунглям» основан на детском аттракционе парка Диснейленд. Но пусть вас не пугает кажущаяся наивность сюжета — романтическая линия между героями Дуэйна Скалы Джонсона и Эмили Блант вдохновлена классическим фильмом «Африканская королева» с Хамфри Богартом и Кэтрин Хепберн. Правда с поправкой на возрастной рейтинг 12+. Так что перед телеэкраном может собраться вся семья кинолюбителей, взрослые оценят комедийный талант Скалы Джонсона и Эмили Блант, а дети смогут перенестись в мир знаменитого аттракциона парка Уолта Диснея.

Главный герой: Свободный парень

Каждое утро обычный банковский клерк по прозвищу Парень (Райан Рейнольдс) бодро отправляться на работу в банк, который почему-то каждый день грабят. Да и вообще в городе Фри Сити то и дело происходят взрывы, перестрелки и погони. Виновниками беспредела являются люди в тёмных очках, наделённые сверхспособностями. Остальные жители города не должны с ними контактировать, но однажды парень нарушает это правило. Виной тому — женщина в тёмных очках по кличке Молотов Гёрл (Джоди Кормер). Наивный как ребёнок, парень решает во что бы то ни стало завоевать её сердце, завладевает суперочками и обнаруживает, что они даруют неограниченные возможности. Неожиданно для себя он становится знаменитостью и Главным героем, не подозревая, что город Фри Сити — это компьютерная игра, а он — рядовой персонаж созданный программистами корпорации Сунами.

Его возлюбленная на самом деле — гениальная программистка Милли, которая пытается найти доказательства того, что создатель Фри Сити Антуан (Тайка Вайтити), сделал игру на основе её разработок. Парню предстоит сыграть решающую роль в этой миссии, и восстановить справедливость, возможно даже ценой своей пиксельный жизни…

«Главный герой» пожалуй первая удачная попытка Голливуда, не экранизировать, а осмыслить реальность компьютерных игр. У режиссёра Шона Леви («Живая сталь», «Очень странные дела») получилось не только зрелищное и увлекательное, но и по-своему умное кино. Диснеевский аттракцион с погонями, взрывами и компьютерной графикой, сочетается здесь с размышлением о современном обществе, в котором каждый взрослый и подросток, хотя бы раз играл в компьютерную стрелялку. По мысли авторов наблюдать за главным героем в зрелищном блокбастере, куда интереснее, и главное гуманнее ,чем сидя за монитором стрелять в неигровых персонажей.

«Круэлла»: Предыстория злодейки

Эстелла Миллер (Эмма Стоун) с детства любила моду, но талант сочетался в ней со склонностью к жестокости. Она особенно озлобилась, после того, как её мама погибла в результате несчастного случая, случайными виновниками которого стали псы-далматинцы. Эстелла выросла и устроилась работать в модный дом к жестокой и циничной баронессе фон Хельман (Эмма Томпсон) . В Лондоне 70-х царил бунтарский дух панк-рока и мода отражала музыкальные тенденции. Между бунтующей и ультра-модной Эстеллой и аристократичной баронессой разгорается конфликт поколений, в котором есть нечто большее, чем борьба за звание главной иконы стиля. Эстелле предстоит узнать жестокую правду своего рождения. После удачного преображения диснеевской злодейки из мультфильма «Спящая красавица», в фильме «Малефисента», студия решила ещё раз провернуть подобный трюк. На этот раз сольный фильм получила яркая и харизматичная злодейка Круэлла из мультфильма «101 далматинец» 1961 года и одноимённого фильма с Глен Клоуз в роли коварной модницы 1996 года. Яркий панк-образ талантливой и жестокой модельерши похожей на Вивьен Вествуд воплотила на экране Эмма Стоун.

«Последний богатырь: Корень зла»: Иван, Колобок, Водяной и другие против древнего зла

Продолжение успешного русского фильма студии «Последний богатырь» (2017), основанного на славянской мифологии и народных сказках. Простой парень Иван Муромец (Виктор Хориняк) вместе со своей возлюбленной Василисой (Мила Савицкая) продолжает жить в волшебном Белогорье, но украдкой скучает по комфортной жизни в современной Москве. Однако герою остаётся только мечтать о спокойной жизни — в волшебной стране пробуждается древнее зло, и его приспешницы колдуньи Галина и Варвара (Елена Валюшкина и Екатерина Вилкова) пытаются завладеть волшебным мечом-кладенцом. Ивану предстоит сразится с пробудившимся древним колдуном Роголебом (Владислав Ветров). Экшен-сказка «Последний богатырь: Корень зла» оказалась не менее успешна, чем первая часть. Кинотеатральная премьера состоялась под на Новогодние праздники 1 января, и зрители оценили яркий и волшебный подарок Дисней. Фильм собрал в прокате более 28 миллионов долларов, что конечно не сравнится со сборами американских блокбастеров, но для русского проката это весьма достойный результат.

«Последний богатырь: Посланник тьмы»: В Москву!

Третья часть франшизы «Последний богатырь» расскажет о приключениях полюбившихся героев в современной Москве. Дата выхода приурочена к праздникам — картина выйдет в российских кинотеатрах перед Новым годом 23 декабря. Богатырь Иван (Виктор Хориняк) собирается жениться на Василисе Премудрой (Мила Савицкая), но зло не дремлет, и в волшебном Белогорье вновь наступает время приключений. Колдунья Галина (Елена Валюшкина) пробуждает могущественного Посланника тьмы. Прямо перед свадьбой он похищает Василису, несмотря на яростное сопротивление. Ивану, его друзьям Водяному (Сергей Бурунов), Бабе-Яге (Елена Яковлева), магу Святозару (Тимофей Трибунцев) и даже избушке на курьих ножках предстоит отправится в современную Москву и в очередной раз сразиться со злом. Зрелище ожидается захватывающее, сказочные персонажи как следует встряхнут скучную жизнь мегаполиса и повеселят зрителей забористыми шутками.