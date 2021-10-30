Умер легенда советского телевидения Игорь Кириллов

10:55 30.10.2021

Легендарный советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. О смерти знаменитого диктора сообщил «Первый канал».

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», - говорится в сообщении.

Причиной смерти теле- и радиоведущего стали возрастные хронические заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника диктора Сергея Рублева.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1957 году начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

Кириллов был диктором программы «Время» более 20 лет, в последний раз он вел эту программу 30 декабря 1989 года. В период с 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел Первого канала. Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.

Вёл программы «Песня года» (1971—1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».

С 1965 года до конца 1980-х годов вёл (часто в паре с А. Н. Шатиловой) телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

До 2006 года ежегодно вёл трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая.

В новость внесены дополнения в 11:55 мск - указана причина смерти Игоря Кириллова