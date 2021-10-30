Умер легенда советского телевидения Игорь Кириллов
Легендарный советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. О смерти знаменитого диктора сообщил «Первый канал».
«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», - говорится в сообщении.
Причиной смерти теле- и радиоведущего стали возрастные хронические заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника диктора Сергея Рублева.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1957 году начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР.
Кириллов был диктором программы «Время» более 20 лет, в последний раз он вел эту программу 30 декабря 1989 года. В период с 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел Первого канала. Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.
Вёл программы «Песня года» (1971—1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».
С 1965 года до конца 1980-х годов вёл (часто в паре с А. Н. Шатиловой) телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.
До 2006 года ежегодно вёл трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая.
В новость внесены дополнения в 11:55 мск - указана причина смерти Игоря Кириллова
Комментарии читателей Оставить комментарий
глашатай царских указов на Лобном месте, а не (анти)рекламщик.
Ц.Н.!
Тромбоз нижних конечностей.
Ничего не напоминает?
Какие в СССР были дикторы! - Игорь Кириллов, Анна Шилова, Светлана Моргунова, Виктор Балашов, Нонна Бодрова, Евгений Суслов, Анна Шатилова, Аза Лихитченко, Владимир Ухин, Вера Шебеко, Татьяна Судец, Юрий Ковеленов, Евгений Кочергин, ...
Сказка !
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Царство Небесное и вечный покой рабу Божию Игорю.
В каком смысле испытывать боль и за что? Я, например, испытывал боль, когда начиная с 1988-го года, изнутри начали раскачивать мою Родину-СССР и далее, пока она не была уничтожена. Далее испытывал негодование правлением ЕБН и результатом его. Это я про себя знаю точно. А про ув. И.Л.Кириллова надеюсь, что он закончил свои дни именно в тех условиях, о которых написал. А не так, как многие знаменитые люди советской эпохи - покинутые, одинокие, голодные и в холоде.
приравнивается к первой древнейшей. Когда будут некрологи о смерти жриц 1 древнейшей профессии?