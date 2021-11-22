Умерла народная артистка России Нина Русланова

00:14 22.11.2021

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Актриса перед смертью последние десять дней провела в больнице с COVID-19, передает РЕН ТВ. У Руслановой выявили дыхательную недостаточность, но поначалу она не хотела ехать в больницу. Однако 11 ноября ее госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

Русланова пережила два инсульта — в 2009 и в 2014 годах.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР). Актриса известна по десяткам российских и советских фильмов. Среди них "Возвращение Будулая", "Завтра была война", "Афоня", "Мой друг Иван Лапшин", "Хрусталев, машину!" и многие другие.