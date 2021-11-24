Дочь Нины Руслановой рассказала правду о причине смерти матери

13:59 24.11.2021

Следственный комитет РФ устроит проверку лечащих врачей актрисы Нины Руслановой.

Произошло это после возмущенного поста дочери актрисы Олеси Рудаковой о последних днях матери. «25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки, - написала она. - На 4 день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, её перевели в реанимацию, влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у неё нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых».

Вскоре у Нины Руслановой развилась больничная пневмония. «КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита, - продолжила Олеся Рудакова. - Через 5 дней после операции мне сообщили, что у неё ковид. Её перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб её положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник её перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходили врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к 9 утра её всё-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла!»

