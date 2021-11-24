Дочь Нины Руслановой рассказала правду о причине смерти матери

Дочь Нины Руслановой рассказала правду о причине смерти матери

Следственный комитет РФ устроит проверку лечащих врачей актрисы Нины Руслановой.

Произошло это после возмущенного поста дочери актрисы Олеси Рудаковой о последних днях матери. «25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки, - написала она. - На 4 день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, её перевели в реанимацию, влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у неё нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых».

Вскоре у Нины Руслановой развилась больничная пневмония. «КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита, - продолжила Олеся Рудакова. - Через 5 дней после операции мне сообщили, что у неё ковид. Её перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб её положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник её перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходили врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к 9 утра её всё-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла!»
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 16:51
    Гость: В2831

    Да таких скотов,которых у нас называют врачи-герои,к стенке надо ставить без суда и следствия.

  2. 24.11.2021, 16:11
    Гость: tot64

    Да это целый заговор против мало кому известной нынче артистки вышедшей в "тираж".
    Суровая правда жизни в том что ты не можешь смириться с потерей близких тебе людей.
    А искренне возмущалась дочь или нет , узнаем тогда когда появятся иски ( монетарного характера ) к медучреждениям.
    Но может и не появятся. Но врагов искать будут.
    Вон и следственный комитет подключили...
    Те даже за сумление в значении праздника 8 марта, чувака одного взяли за причинное место.
    Чудны дела твои господи. А на одной ,почти шестой части суши, так совсем сплошной гротэск.

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