Фильм Ефремова по Достоевскому одержал победу в тюремном конкурсе
В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера
Находящийся в колонии за ДТП на Садовом кольце актер Михаил Ефремов, стал сценаристом фильма «Евангелие от Федора» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».
Работа победила во всероссийском тюремном конкурсе видеороликов. Лента заслужила приз в номинации «Лучший монтаж». В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову.
Кроме того, в ленте снялись сотрудники и осужденные ИК-4 в Белгородской области, где находится Ефремов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А суть тои басни такова. Всю россиискую киноиндустрию на нары.
Замечательно!Человек на своем месте,вот!
Работа победила во всероссийском тюремном конкурсе видеороликов. Лента заслужила приз в номинации «Лучший монтаж». В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову.
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Папаша походу ворочается в гробу от такой новости.
глянул я етот шидевр, бездарность и халтура