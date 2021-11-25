Фильм Ефремова по Достоевскому одержал победу в тюремном конкурсе

09:05 25.11.2021

В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера

Находящийся в колонии за ДТП на Садовом кольце актер Михаил Ефремов, стал сценаристом фильма «Евангелие от Федора» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Работа победила во всероссийском тюремном конкурсе видеороликов. Лента заслужила приз в номинации «Лучший монтаж». В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову.

Кроме того, в ленте снялись сотрудники и осужденные ИК-4 в Белгородской области, где находится Ефремов.