Фильм Ефремова по Достоевскому одержал победу в тюремном конкурсе

Фильм Ефремова по Достоевскому одержал победу в тюремном конкурсе

В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера 

Находящийся в колонии за ДТП на Садовом кольце актер Михаил Ефремов, стал сценаристом фильма «Евангелие от Федора» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Работа победила во всероссийском тюремном конкурсе видеороликов. Лента заслужила приз в номинации «Лучший монтаж». В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову.

Кроме того, в ленте снялись сотрудники и осужденные ИК-4 в Белгородской области, где находится Ефремов.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.11.2021, 12:40
    Гость: личный опыт

    Работа победила во всероссийском тюремном конкурсе видеороликов. Лента заслужила приз в номинации «Лучший монтаж». В создании картины приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову.
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    Папаша походу ворочается в гробу от такой новости.

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