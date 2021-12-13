Госсподдержка поможет Михалкову и Союзу кинематографистов осваивать идеи

14:23 13.12.2021

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в следующем году государство планирует оказать Союзу кинематографистов финансовую поддержку.

Глава Минкульта РФ заявила: «Союз кинематографистов выживал вопреки. Нам очень важно, чтобы это было благодаря - благодаря поддержке правительства, благодаря поддержке федерального бюджета. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы это было уже в следующем году. Со стороны Союза кинематографистов мы ждем конструктивных предложений - какого рода поддержка необходима от нас.

Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков выразил надежду, что господдержка станет ежегодной. «то должно помогать нам осваивать те идеи, которые нам приходят, - признался он. - Это и молодежное кино, и региональное кино, и обучение. Я очень надеюсь, что обещание, которое нам дано уже очень конкретно, сбудется. Я очень хочу, чтобы мы со следующего года смогли спокойно вздохнуть, зная, что мы нужны нашему государству».