Скончался режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев

Скончался режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев

Режиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря 2021 года на 78-м году жизни в Москве.

О его смерти сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники из окружения покойного. Причина не уточняется, но в январе 2020 года Соловьев перенес ишемический инсульт, после которого с трудом восстанавливался. У него были также проблемы с сердцем и диабет.

Среди самых известных фильмов Соловьева - «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2021, 21:32
    Гость: Ceburec

    Соболезную родным и близким.Станционный смотритель,Избранные и Нежный возраст-его лучшие фильмы.Останутся навсегда.

  3. 13.12.2021, 19:54
    Гость: Да

    Неплохие фильмы. Жаль хорошего сценариста, заслуженного... Мир праху..
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    А причин, конечно может быть много.. Мог быть и вирус в комплекте, он любую болезнь усиливает, тем более и ишемию, и диабет разом.. Уже ясно.. Соседка от вируса с инсультом померла, хотя от инсульта уже почти выздоровела, так и похоронили, неизвестно от чего.. Но в пластиковом мешке..

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