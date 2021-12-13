Скончался режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря 2021 года на 78-м году жизни в Москве.
О его смерти сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники из окружения покойного. Причина не уточняется, но в январе 2020 года Соловьев перенес ишемический инсульт, после которого с трудом восстанавливался. У него были также проблемы с сердцем и диабет.
Среди самых известных фильмов Соловьева - «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Соболезную родным и близким.Станционный смотритель,Избранные и Нежный возраст-его лучшие фильмы.Останутся навсегда.
Весьма жаль.
Неплохие фильмы. Жаль хорошего сценариста, заслуженного... Мир праху..
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А причин, конечно может быть много.. Мог быть и вирус в комплекте, он любую болезнь усиливает, тем более и ишемию, и диабет разом.. Уже ясно.. Соседка от вируса с инсультом померла, хотя от инсульта уже почти выздоровела, так и похоронили, неизвестно от чего.. Но в пластиковом мешке..