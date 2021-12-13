Скончался режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев

Неплохие фильмы. Жаль хорошего сценариста, заслуженного... Мир праху..

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А причин, конечно может быть много.. Мог быть и вирус в комплекте, он любую болезнь усиливает, тем более и ишемию, и диабет разом.. Уже ясно.. Соседка от вируса с инсультом померла, хотя от инсульта уже почти выздоровела, так и похоронили, неизвестно от чего.. Но в пластиковом мешке..