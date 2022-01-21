Леонида Куравлева перевели в хоспис с неизлечимым заболеванием

Леонида Куравлева перевели в хоспис с неизлечимым заболеванием

Леонид Куравлев был переведен из больницы в Коммунарке в хоспис.

Актеру была диагностирована вирусно-бактериальная пневмония, из-за которой его легкие были поражены на 25 и 30 процентов. Пневмонию удалось победить, однако из-за неизлечимой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. В настоящее время он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой, сообщает Telegram-канал Baza.

Параллельно у артиста выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга. «У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения», — рассказал источник в здравоохранении. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2022, 01:11
    Гость: Радуга

    Просто читать невыносимо,какое горе.... Такой талантливый актер,замечательный человек и такой "подарок" со здоровьем в его почтенном возрасте.Посмотришь так на жизнь и понимаешь,что справедливости просто не существует. Почему хороший человек должен так страдать,а какая-нибудь гадость типа горбачева жирует и живет в свое удовольствие. Как жалко Леонида Вячеславовича Куравлева.....

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