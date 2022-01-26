Сериал "Вечеринка" от Apple TV+

Просмотр сериала – это отличный метод релаксации после тяжелого учебного или рабочего дня. 

В мире с каждым годом появляется все больше и больше качественных сериалов, которые подойдут каждому, ведь жанры не ограничиваются категориями комедия/драма/ужасы. 2022 год только начался, а компания Apple TV+ уже выпустила трейлер нового сериала “Вечеринка» - «The Afterparty». Премьера назначена 28 января 2022 года. В этой статье мы коротко пробежимся по сериалу от культового режиссера Кристофера Миллера.

Сюжет

История сериала «Вечеринка» (2022) повествует о группе людей – бывших одноклассников, которые встретились на встрече выпускников. Жанр сериала – детектив, оно и понятно, ведь на мероприятии происходит неожиданное убийство, которое необходимо раскрыть. По словам режиссера Криса Миллера («Мачо и ботан», «Человек-паук: через Вселенные»), концепция сериала чем-то напоминает фильм «Достать ножи».

Каждый эпизод сериала – это рассказ от лица персонажа-участника, в котором они рассказывают про себя и интерпретируют события роковой ночи в своей собственной уникальной манере. Для того, чтобы раскрыть тайну убийства, необходимо восстановить истинные события, и именно рассказы бывших одноклассников помогут собрать довольно сложный пазл, где будут и вычисления убийств, и абсурдные оправдания, и смешные и неправдоподобные обвинения.

Актерский состав

В сериале « The Afterparty» снимаются следующие актеры:
Главные роли:

  1. Тиффани Хэддиш;
  2. Сэм Ричардсон;
  3. Илана Глейзер;
  4. Зоуи Чао.

Второстепенные роли:

  1. Бен Шварц;
  2. Айк Баринхольц;
  3. Дэйв Франко;
  4. Джейми Эметриу;
  5. Джон Ерли.
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