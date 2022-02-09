«Власть пса» и «Дюна» получили наибольшее число номинаций на «Оскар»

«Власть пса» и «Дюна» получили наибольшее число номинаций на «Оскар»

Номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар» были объявлены 8 февраля 2022 года.

Лидерами по числу номинаций стали «Власть пса» (12 упоминаний) и «Дюна» (10 упоминаний). На звание «лучшего фильма» претендуют десять картин: «CODA: Ребенок глухих родителей», «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история».

На звание лучших актеров претендуют: Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… Бум!»), Уилл Смит («Король Ричард») или Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), актрисой – Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («В роли Рикардо») или Кристен Стюарт («Спенсер»).

Лента режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» не вошла в шорт-лист номинации «лучший иностранный фильм». На эту награду претендуют «Сядь за руль моей машины», «Побег», «Рука Бога», «Лунана: Як классной комнате» и «Худший человек на свете». В номинации «лучший короткометражный мультфильм» представлена анимационная работа российского режиссера Антона Дьякова «БоксБалет».

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта Dolby Theatre в Голливуде.

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