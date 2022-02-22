Вера Алентова и Валерий Леонтьев награждены орденами

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда артистов и культурных деятелей.

Документ доступен на официальном портале правовой информации 21 февраля 2022 года. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждена народная артистка РФ Вера Алентова, которой 21 февраля исполнилось 80 лет. Она получила орден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Той же награды удостоены народный артист России Валерий Леонтьев и председатель Национальной ассоциации драматургов, секретарь Союза писателей России Юрий Поляков.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве получили композитор София Губайдулина и директор петербургского Театра марионеток им. Е.С.Деммени Наталия Лунева. Артистка театра «Современник» Алена Бабенко получила Орден Дружбы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 13:28
    Гость: тт

    -Алентова и Леонтьев ..
    -не думаю, что награждение добавит авторитета ни вручаемым, ни вручающих, ни (т.образом) самим наградам

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