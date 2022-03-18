Легендарный французский актёр Ален Делон решился на эвтаназию

16:11 18.03.2022

Звезда французского кинематографа Ален Делон решил уйти из жизни через эвтаназию в Швейцарии, где она не считается убийством и одобрена законом.

Он говорил об этом в интервью телеканалу TV5 Monde год назад, на днях слова и намерения артиста в эфире канала RTL подтвердил его сын и коллега по творческому цеху Энтони, пишет "5 канал". Делон-младший отметил, что уже дал отцу обещание быть рядом в его последние минуты. Душеприказчиком папы станет сестра Энтони Анушка.

К решению именно таким образом уйти из жизни привели воспоминания о смерти Натали Бартелеми, матери его сына Энтони, которая скончалась год назад от рака поджелудочной железы.

Кроме того, на решение повлияли и общие убеждения актера: такую смерть он считает наиболее логичной и естественной.

"С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего", — считает Делон.

Он также не раз говорил, что разочарован современным миром и покинет его без сожаления. Самыми печальными он считает именно последние свои годы. Журналистам актер говорил, что современный мир, в котором все фальшивое и лживое, вызывает у него отвращение. Больше нет уважения, внимания к чужому мнению, все обсуждают только преступления, а значение имеют только деньги, уверен он.

"Точно могу сказать, что уйду из этого мира без сожаления. Мне будет совершенно не жалко уйти", - заявлял Ален Делон.