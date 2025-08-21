Названа дата выхода в прокат нового фильма Андрея Зайцева о вечной любви

16 октября в российский прокат выходит новая работа Андрея Зайцева, автора «Блокадного дневника» и дилогии «14+».

Фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» — камерная мелодрама о любви, верности и простых человеческих радостях.

Главные герои — Людмила Павловна (Светлана Крючкова) и Игорь Николаевич (Александр Адабашьян), пожилая супружеская пара питерских интеллигентов, прожившая вместе полвека. Их дети давно разъехались, а они остались вдвоём в старой квартире с книгами, воспоминаниями и верным другом — собакой по кличке Пуля. Несмотря на годы и пережитые трудности, герои сохранили тепло, терпение и умение прощать. Их дом становится островком уюта для тех, кому «холодно» в большом городе. Среди таких людей — юная соседка Полина (Полина Гухман), нашедшая у них понимание и поддержку.

Картина уже получила признание на фестивалях: в апреле фильм участвовал в основном конкурсе 47-го Московского международного кинофестиваля и завоевал Приз зрительских симпатий, а в мае стал лауреатом Чебоксарского кинофестиваля.

Критики называют ленту «трогательной и человечной», отмечая её способность говорить о важном без пафоса. Особенно выделяют великолепный дуэт Крючковой и Адабашьяна, чья химия рождалась прямо на площадке. Операторская работа делает Петербург светлым и тёплым, а финальные кадры с рекой Невой становятся метафорой жизни.

Интересные детали добавляют глубины: в одном из эпизодов использован реальный разговор Крючковой с внучкой по видеосвязи, а рабочее название картины было «Дорогие мои старики». Зайцев подчёркивает, что сценарий «тонко прописан», а фильм — «о хрупкости отношений, которые на самом деле важнее всего».

«Двое в одной жизни, не считая собаки» — это кино для тех, кто ценит искренние истории и верит, что счастье возможно в любом возрасте.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Мошенники выманили у россиянки 444 тысячи рублей через мессенджер MAX
FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт
Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
«С отрядом флотских товарищ Троцкий…»
Избранное
Советы по уходу за садом на подоконнике
Трейлер фильма «Летучий корабль»
F.P.G (памяти Виктора Цоя), 16 августа, "Территория" (ДК имени Горбунова)
«И, конечно, подпевать лучше хором». Российские гимн и флаг станут модными
«Надвое» Тодоровского: в тисках формата. Рецензия
«Чайф», 28 октября, 1930 Moscow
Люди гибнут за титан. Американцы нашли новую причину войны на Украине
Дельфин, 2-3 декабря, PAPA Barvillage
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Группа «Пилот» не захотела стать новым «Титаником 2023»
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации