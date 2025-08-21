Названа дата выхода в прокат нового фильма Андрея Зайцева о вечной любви

10:25 21.08.2025

16 октября в российский прокат выходит новая работа Андрея Зайцева, автора «Блокадного дневника» и дилогии «14+».

Фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» — камерная мелодрама о любви, верности и простых человеческих радостях.

Главные герои — Людмила Павловна (Светлана Крючкова) и Игорь Николаевич (Александр Адабашьян), пожилая супружеская пара питерских интеллигентов, прожившая вместе полвека. Их дети давно разъехались, а они остались вдвоём в старой квартире с книгами, воспоминаниями и верным другом — собакой по кличке Пуля. Несмотря на годы и пережитые трудности, герои сохранили тепло, терпение и умение прощать. Их дом становится островком уюта для тех, кому «холодно» в большом городе. Среди таких людей — юная соседка Полина (Полина Гухман), нашедшая у них понимание и поддержку.

Картина уже получила признание на фестивалях: в апреле фильм участвовал в основном конкурсе 47-го Московского международного кинофестиваля и завоевал Приз зрительских симпатий, а в мае стал лауреатом Чебоксарского кинофестиваля.

Критики называют ленту «трогательной и человечной», отмечая её способность говорить о важном без пафоса. Особенно выделяют великолепный дуэт Крючковой и Адабашьяна, чья химия рождалась прямо на площадке. Операторская работа делает Петербург светлым и тёплым, а финальные кадры с рекой Невой становятся метафорой жизни.

Интересные детали добавляют глубины: в одном из эпизодов использован реальный разговор Крючковой с внучкой по видеосвязи, а рабочее название картины было «Дорогие мои старики». Зайцев подчёркивает, что сценарий «тонко прописан», а фильм — «о хрупкости отношений, которые на самом деле важнее всего».

«Двое в одной жизни, не считая собаки» — это кино для тех, кто ценит искренние истории и верит, что счастье возможно в любом возрасте.