Netflix вышел из борьбы за Warner Bros. Discovery

Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery после того как совет директоров медиахолдинга счёл предложение Paramount Skydance более выгодным, сообщают зарубежные СМИ.

Ранее Paramount Skydance предложила выкупить всю компанию целиком более чем за 108 млрд долларов — из расчёта 31 доллар за акцию. Netflix, в свою очередь, интересовался только частью активов: киностудией Warner Bros., каналом HBO и стримингом HBO Max. Его предложение оценивалось в 82,7 млрд долларов, или 27,75 доллара за акцию.

Глава Netflix Тед Сарандос и со-CEO Грег Питерс пояснили, что при цене, необходимой для конкуренции с Paramount, сделка перестала быть для компании экономически оправданной. По их словам, активы Warner Bros. могли бы усилить портфель сервиса, но они не являются стратегической необходимостью.

Ранее Warner Bros. Discovery уже отклоняла предложение Paramount в 30 долларов за акцию, склоняясь к предложению от Netflix. Однако после повышения ставки до 31 доллара ситуация изменилась. Несмотря на то что у Netflix, по оценкам аналитиков, были ресурсы для улучшения условий, компания предпочла сосредоточиться на собственном развитии.

Дополнительным фактором стала проверка со стороны Минюста США, начатая в феврале. Ведомство изучает рыночную деятельность Netflix и потенциальные последствия крупных сделок. В самой компании называют интерес регуляторов стандартной процедурой.

