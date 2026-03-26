Путин поручил ускорить введение квот на иностранное кино
Владимир Путин призвал как можно быстрее принять решение о квотах на зарубежные фильмы в российском прокате. Соответствующее поручение он дал Министерству культуры, сообщает РИА Новости.
Ранее этот вопрос уже обсуждали на совещании с участием представителей правительства и киноиндустрии. По словам помощника президента Владимира Мединского, сторонам удалось прийти к компромиссному варианту, который зафиксировали в протоколе.
Глава государства подчеркнул, что важно учитывать не только идеологические аспекты, но и экономику отрасли. В качестве примера он привёл Францию и Китай, где система квот помогает поддерживать национальное кино и одновременно защищает рынок.
Министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что ведомство приступило к выполнению поручения.
Идея ограничить долю иностранного кино в прокате обсуждается не первый год. Ранее председатель Союза кинематографистов Никита Михалков предлагал ввести квоты на американские фильмы и установить для зарубежных картин специальный взнос за выход на российский рынок. По его оценке, реализовать такие меры можно в достаточно короткие сроки.
Дак все правильно, мэтры создадут полнометражные шедевры Буратино 2,3,4.. Чебурашка 3,4,5.. Простоквашино 6,7,8,9 и им подобные "скрепы" для воспитания подрастающего поколения и его родителей.
и 20 минут рекламы, иностранных товаров
У меня есть быстрый ответ последовательному которому ты не сможешь
1 - не смотри овно
2 - сам создай/сними шедевр кинематографии
Выходить дважды в год... А куда еще девать бюджетные деньги, кроме как блатной "творчесской интеллигенции" раздавать?
Путину похоже опыта АВТОВАЗА мало, надо еще что то развалить.