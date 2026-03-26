Путин поручил ускорить введение квот на иностранное кино

Владимир Путин призвал как можно быстрее принять решение о квотах на зарубежные фильмы в российском прокате. Соответствующее поручение он дал Министерству культуры, сообщает РИА Новости.

Ранее этот вопрос уже обсуждали на совещании с участием представителей правительства и киноиндустрии. По словам помощника президента Владимира Мединского, сторонам удалось прийти к компромиссному варианту, который зафиксировали в протоколе.

Глава государства подчеркнул, что важно учитывать не только идеологические аспекты, но и экономику отрасли. В качестве примера он привёл Францию и Китай, где система квот помогает поддерживать национальное кино и одновременно защищает рынок.

Министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что ведомство приступило к выполнению поручения.

Идея ограничить долю иностранного кино в прокате обсуждается не первый год. Ранее председатель Союза кинематографистов Никита Михалков предлагал ввести квоты на американские фильмы и установить для зарубежных картин специальный взнос за выход на российский рынок. По его оценке, реализовать такие меры можно в достаточно короткие сроки.

Комментарии читателей

  1. 26.03.2026, 14:22
    Гость: для и Йолки станут

    Дак все правильно, мэтры создадут полнометражные шедевры Буратино 2,3,4.. Чебурашка 3,4,5.. Простоквашино 6,7,8,9 и им подобные "скрепы" для воспитания подрастающего поколения и его родителей.

  3. 26.03.2026, 13:12
    Гость: Основной

    У меня есть быстрый ответ последовать которому ты не сможешь
    ))
    1 - не смотри овно
    2 - сам создай/сними шедевр кинематографии

  4. 26.03.2026, 12:37
    Гость: и Йолки станут

    Выходить дважды в год... А куда еще девать бюджетные деньги, кроме как блатной "творчесской интеллигенции" раздавать?

Все комментарии (18)
]]>
