Путин поручил ускорить введение квот на иностранное кино

09:10 26.03.2026

Владимир Путин призвал как можно быстрее принять решение о квотах на зарубежные фильмы в российском прокате. Соответствующее поручение он дал Министерству культуры, сообщает РИА Новости.

Ранее этот вопрос уже обсуждали на совещании с участием представителей правительства и киноиндустрии. По словам помощника президента Владимира Мединского, сторонам удалось прийти к компромиссному варианту, который зафиксировали в протоколе.

Глава государства подчеркнул, что важно учитывать не только идеологические аспекты, но и экономику отрасли. В качестве примера он привёл Францию и Китай, где система квот помогает поддерживать национальное кино и одновременно защищает рынок.

Министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что ведомство приступило к выполнению поручения.

Идея ограничить долю иностранного кино в прокате обсуждается не первый год. Ранее председатель Союза кинематографистов Никита Михалков предлагал ввести квоты на американские фильмы и установить для зарубежных картин специальный взнос за выход на российский рынок. По его оценке, реализовать такие меры можно в достаточно короткие сроки.