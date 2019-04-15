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Пугачева пела только с теми, кто ей был дорог

13:56 15.04.2019 , Денис Ступников

В день 70-летнего юбилея Аллы Пугачевой мы решили вспомнить ее лучшие дуэты с отечественными исполнителями

Когда круглую дату празднует человек масштаба Аллы Борисовны, люди априори разделяются на два непримиримых лагеря в оценке заслуг юбиляра. Кто-то считает, что Пугачева в своих отчаянных попытках удержаться на троне российской эстрады намеренно задвигала на задний план своих конкурентов (среди которых нередко называют Татьяну Анциферову и Евгения Осина). Кто-то, наоборот, напоминает, что она поддерживала русских рокеров и открыла немало интересных артистов.

Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Если бы Пугачева была зацикленным исключительно на себе человеком, в ее творчестве не было бы столько интересных дуэтов с другими артистами. Однако непредвзятый взгляд говорит о том, что петь-то она зачастую предпочитала только с близкими. Проверим?

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Стоп-кадр

1. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте «А знаешь, все еще будет». Песня вошла в перечень самых узнаваемых песен Пугачевой, согласно соцопросу, проведенному накануне ее юбилея. В основу «А знаешь, все еще будет» положена мелодия, написанная композитором Марком Минковым для фильма «Третий скорый» (1981). Она вообще в фильм не попала и в итоге превратилась в песню, словами для которой стало стихотворение Вероники Тушновой.

Во время премьеры на сцене вместе с Пугачёвой появилась её 12-летняя дочь Кристина. Произошло это в 1983 году на «Голубом огоньке», приуроченном к Международному Женскому Дню. «Я с ней никогда в концертах не выступаю и всегда против этого. Это просто на телевидении придумали такую вещь, которой я не была довольна, просила, чтобы вырезали. Но, ладно, пускай так будет», - подчеркивала Пугачева в интервью 1984 года.

2. Алла Пугачева и Владимир Кузьмин «Две звезды». Во второй половине 80-х, когда русский рок начал собирать стадионы, Пугачева, всегда тонко чувствовавшая конъюнктуру рынка, начала экспериментировать с этим направлением. К этому же периоду относится и ее роман с Владимиром Кузьминым. По утверждению Кузьмина в беседе с Юлией Меньшовой в передаче «Наедине со всеми» идея песни возникла в гостях у Игоря Николаева, когда последний проснулся после вечеринки, увидел, что у него остались на ночь Владимир Кузьмин и Алла Пугачёва и произнёс фразу «О, две звезды».

Сингл был выпущен летом 1986 года в СССР фирмой «Мелодия» в серии «По вашим письмам». Заглавная композиция «Две звезды», исполненная Аллой Пугачёвой в дуэте с Владимиром Кузьминым стала одной из самых популярных песен в репертуаре обоих исполнителей во второй половине 1980-х годов. Она положила начало сотрудничеству этих двух исполнителей и ознаменовала новый этап (так называемый «молодёжный» период) творческой биографии певицы.

3. Наутилус Помпилиус и Алла Пугачева «Доктор твоего тела». К этому же «молодежному» периоду относится и сотрудничество Аллы Пугачевой с группой «Наутилус Помпилиус». Свой четвертый альбом «НАУ» в 1989 году писал в Московской Студии Александра Кальянова, дружившего с Пугачевой. Примадонну не устраивало, как поет Бутусов, поэтому, например, в припевах «Казановы» звучит не его вокал, а голос саксофониста Алексея Могилевского.

Во время записи песни «Доктор твоего тела» Пугачева показала Бутусову, как надо исполнять рефрен. «Пугачёва посетила студию, послушала, как поёт Бутусов, возмутилась, и стала учить его вокалу «на практике» — показывая правильные интонации, - пишет биограф «Наутилуса» Элияху Лемке. - Всё это осталось на плёнке и на сведении коварный Кальянов подмикшировал пугачёвский голос в окончательную версию. Так Алла Борисовна оказалась в неожиданной для себя роли бэк-вокалистки «Наутилуса»»,

4. Алла Пугачева и Сергей Челобанов «Незваный гость». Следующим фаворитом Аллы Пугачевой после Владимира Кузьмина стал «человек-загадка» из города Балаково Сергей Челобанов. Пытаясь победить наркозависимость, Челобанов преехал у конце 80-х в Москву и устроился бэк-вокалистом на студдию Аркадия Укупника, дружившего с Пугачевой.

Так кассета молодого певца попала к Примадонне, и у них завязался роман. «В 20-х числах сентября Пугачева и Челобанов вернулись в Москву, а в конце того же месяца (28-го) по ТВ показали передачу «Утренняя почта», где состоялась премьера первого клипа с участием Пугачевой и ее молодого фаворита под названием «Незваный гость» (музыка и слова — И. Николаев), - пишет биограф Пугачевой Феликс Раззаков. – Клип снимался летом, но специально готовился к премьере осенью — в начале нового сезона. Пугачева в нем была с «мушкой» на щеке — как истинная Императрица, которая крутит любовь с молодым фаворитом».

5. Алла Пугачева и Максим Галкин «Кафешка» («Штучка»). История дуэтов с фаворитами Аллы Борисовны завершилась (пока?) записью совместной песни с Максимом Галкиным, ставшим в итоге ее мужем. Творчество Пугачевой последних 25-ти лет принято ругать за вопиющую безвкусицу. Доля правды в этом, конечно же, есть, но «Кафешка», по крайней мере, не раздражает.

Исходя из свежего соцопроса, песня «Миллион алых роз» признана самой популярной в творчестве Аллы Пугачевой. На второй строчке — «Позови меня с собой». Также в список самых узнаваемых композиций Пугачевой вошли: «Этот мир придуман не нами», «Любовь, похожая на сон» и «Айсберг». Респонденты также отметили песни «Не отрекаются любя», «Арлекино» и «А знаешь, все еще будет».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 18:22
Гость: О том и речь

Природа и так говорят отдыхает на детях. А стараниями и образом жизни звезд наших, если детей еще можно было разрекламировать и дать им путевку в безбедную жизнь. То внуки будут либо Иванами, не помнящими родства, либо их обуют в этой хищной тусовке.
Династия то, которую так хотят все жаждущие успеха, будет заканчиваться не успев начаться.
Это быстротечное счастье. Бабло правит алчными, и завидовать их сытному образу жизни не надо.
Надо думать, почему мы позволяем себе смотреть на их личную жизнь уже 3-ий десяток лет.
15.04.2019, 17:10
Гость: Кот Мурр

Я то-же ПУПЕЮ - это надо как себя не уважать,что-бы смотреть и слушать этот "ходячий маразм"?
.
А ведь кто-то и ходит на эти её "прощальные гастроли" длящиеся вот уже 20 лет?
.
Вот уж действительно САМИ К СЕБЕ ЗЛОБНЫЕ БУРОТИНЫ!
15.04.2019, 17:07
Гость: Кот Мурр

А дети звезд на Западе растворятся.(С)
-----------------
Ну почему-же,господин Ценитель Певзнер - многие бесталанные детки "звездулек" и "звездюков" пасутся и сейчас на нашей обильной земле.
.
Вон Сынулька Никулина превратил некогда великолепный цирк в свою феодальную вотчину с крепостными актёрами.
.
А Сынулька "патриота" Газманова спел на российской базе в Сирии песенку "Люси" и получил за это военную медаль!!!
.
Сынулька "вечного мушкетёра" Боярского ,нынче сидит в Думе и яростно отстаивает с папенькой-любимцем народа,"пенсионную реформу".И даже предлагал всех критиканов штрафовать на 5 000 000 рублей!
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Вы за них не переживайте Любезный,ни кто из "звёздных деточек" на стройку и завод не пошёл.Все при папеньках-маменьках.А кто "нагрёб на галерах" достаточно ,те отправили своих деток подальше от "Счастливой страны" в "загнивающие" страны "кругомврагов",как это принято у всей клепто-элиты Северного Гаити.
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