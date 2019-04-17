Сергей Шнуров посвятил стих пожару в соборе Парижской Богоматери
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное пожару в Соборе Парижской Богоматери.
Стихи он разместил в своем Инстаграм-аккаунте 16 апреля, сообщает Lenta.Ru. Артист отметил, что «перформанс удался на славу», и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах «символ смены вех».
Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося, что было,
Клубами дыма и огня.
Одновременно Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле «застрял комок».
Ржала истории кобыла
Над тем, что все это фигня.
Открылись рты и стыли души,
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.
Напомним, что в альбоме «Ленинграда» «Рыба» есть песня о пожаре в Москве, но там автор более беспощаден.