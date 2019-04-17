Сергей Шнуров посвятил стих пожару в соборе Парижской Богоматери

10:45

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное пожару в Соборе Парижской Богоматери.

Стихи он разместил в своем Инстаграм-аккаунте 16 апреля, сообщает Lenta.Ru. Артист отметил, что «перформанс удался на славу», и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах «символ смены вех».

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося, что было,

Клубами дыма и огня.

Одновременно Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле «застрял комок».

Ржала истории кобыла

Над тем, что все это фигня.

Открылись рты и стыли души,

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог.

Напомним, что в альбоме «Ленинграда» «Рыба» есть песня о пожаре в Москве, но там автор более беспощаден.

