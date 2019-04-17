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Сергей Шнуров посвятил стих пожару в соборе Парижской Богоматери

10:45 17.04.2019
Сергей Шнуров посвятил стих пожару в соборе Парижской Богоматери
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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное пожару в Соборе Парижской Богоматери.

Стихи он разместил в своем Инстаграм-аккаунте 16 апреля, сообщает Lenta.Ru. Артист отметил, что «перформанс удался на славу», и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах «символ смены вех».

Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося, что было,
Клубами дыма и огня.

Одновременно Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле «застрял комок».

Ржала истории кобыла
Над тем, что все это фигня.
Открылись рты и стыли души,
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.

Напомним, что в альбоме «Ленинграда» «Рыба» есть песня о пожаре в Москве, но там автор более беспощаден.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 16:21
Гость: Владимир

Дожили!Самый знаменитый русский писатель-Донцова. Самый знаменитый русский поэт-Шнуров. Самый знаменитый русский художник-Павленский.
.
17.04.2019, 16:13
Гость: TC

Эх, ты! Слабак! Запад твоё всё!
17.04.2019, 15:08
Гость: Иван простак

Без мата у него не так получается.
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