Лидер «Тараканов!» научил отличать «Примадонну» от «Императрицы»

Группа «Тараканы!» отметила 11 апреля в клубе «16 Тонн» 20-летие своего знакового альбома «Улица Свободы»

У любой «большой» группы есть в дискографии пластинка, которая вывела ее в топы. Но в случае с «Тараканами!» такой релиз не очень очевиден. В своей книге «Тупой панк-рок для интеллектуалов» Дмитрий Спирин много хорошего писал об альбоме «Страх и ненависть», песня с которого «Я смотрю на них» и принесла команде массовую любовь зрителей. Этапным для «Тараканов!» стал и диск 2004 года «Ракеты из России», давший даже название спиринскому сайд-проекту.

Но «Тараканы!» почему-то решили вспомнить о вышедшей аккурат между этими двумя пластинками «Улице Свободы». В принципе, причины понятны: именно здесь музыкантам удалось нарулить жирный металлизированный саунд, ну а заглавную вещь наряду с «Границами Гетто» любят переигрывать молодые последователи «Тараканов!». Понимая это, Спирин затеял трибьют альбому, вышедший к юбилейным концертам в двух частях.

Открывали концерт 11 апреля участники трибьюта – группа «Экспедиция Восход». Их лидер оказался говорливым и романтически настроенным малым, поэтому его речи между номерами оказались едва ли не интереснее самих песен. Музыканты много путешествуют на дальние расстояние в экстремальных условиях, воспринимая эти приключения как метафизические странствия души, поэтому им, конечно же, было, о чем рассказать.

Особое место в речах вокалиста занимал Сид. Все произошло по классической схеме: сначала «Тараканы!» повлияли на своих младших собратьев, а недавно уже Спирин написал лидеру «Экспедиции Восход» благодарность за зацепившую песню. На концерте в «Тоннах» «Экспедиция» исполнила «Причину для ненависти».

С материала «Улицы Свободы» «Тараканы!» начали свой сет. Дмитрий Спирин по-менеджерски растолковал, что юбилей пластинки группа, как водится, празднует на полгода позже календарного срока, в «Тоннах» играет второй раз за 28-летнюю карьеру, а песни будут идти в каноническом порядке – за исключением заглавной, которую придется исполнить раньше, потому что ее гостевой участнице Лусинэ Геворкян надо бежать на поезд. На том и порешали.

«Оставь это себе» «Тараканы!» сыграли с Иваном Глобиным из группы «Тени свободы». Материализуя заглавие песен, щедрый Сид позволил гостю оставить себе сценическое полотенце и бутылку воды. Фразу «я г…но, попробуй тронь» необычайно убедительно прокричал в микрофон Александр Райков из команды Antreib.

Порядок песен диска «Улицы Свободы» дал Сиду пару поводов для искрометных шуток. Предложив угадать следующую песню, он вдруг вспомнил о коррупционных схемах передачи «Кто хочет стать миллионером», поэтому отказался засчитывать правильный ответ. А когда зрители затруднились, несмотря на прозрачные подсказки о кавере, назвать «Гимн демократической молодежи», неподдельно удивился: «Неужели вы думали, что эту песню написали мы?!»

Представление альбома «Улицы Свободы» пролетело, «как сон, как утренний туман», после чего «Тараканы!» обратились к более поздним своим песням. Здесь упор был сделан на не менее знаковом альбоме «MaximumHappy», из которого прозвучали «Самый счастливый человек на Земле», «Мешки с костями», «Разжигай костры» и «Пять слов». Спровоцировав стейджайвинг, Дмитрий Спирин и басист Александр Пронин, принялись подтрунивать над его нерешительными адептами. «Накал дикости был с годами потерян»!» - вынесли парни приговор горе-прыгугам.

Далеко не все любимые народом песни «Тараканов!» прозвучали 11 апреля, ведь днем позже группе предстояло сыграть здесь же аналогичный концерт и днем позже. Раздраконив зрителей упоминаниями хитов, «Кто-то из нас двоих» и «Два по сто», Сид процитировал известную песню Аллы Пугачевой: «Но это завтра, а сегодня…» Далее последовал мастер-класс на тему «Как престать путать Примадонну российской эстрады с ее же «Императрицей».

