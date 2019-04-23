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Певица МакSим серьезно пострадала в аварии по пути в аэропорт

14:58 23.04.2019
Певица МакSим серьезно пострадала в аварии по пути в аэропорт
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем

Исполнительница хита «Трудный возраст» МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) попала в ДТП.

Как назло, артистка торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа, сообщает РИА Новости. Теперь из-за многочисленных травм певица не сможет осуществить задуманное на протяжении минимум ближайшего месяца. «Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем», — сообщила пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова в Инстаграм, присовокупив к посту снимки певицы из больничной палаты.

При этом Соколова подчеркнула что «самое страшное» осталось позади. Хоть певица пробудет в больнице около месяца, ее состояние стабильное, и угрозы для жизни нет.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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