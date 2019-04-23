Певица МакSим серьезно пострадала в аварии по пути в аэропорт

14:58

Исполнительница хита «Трудный возраст» МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) попала в ДТП.

Как назло, артистка торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа, сообщает РИА Новости. Теперь из-за многочисленных травм певица не сможет осуществить задуманное на протяжении минимум ближайшего месяца. «Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем», — сообщила пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова в Инстаграм, присовокупив к посту снимки певицы из больничной палаты.

При этом Соколова подчеркнула что «самое страшное» осталось позади. Хоть певица пробудет в больнице около месяца, ее состояние стабильное, и угрозы для жизни нет.

