Александр Непомнящий «Экстремизм ver 2.0»

Исполнитель: Александр Непомнящий, Название: «Экстремизм ver 2.0», Стиль: бард-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Александр Непомнящий – это целая Вселенная. Но даже спустя 12 лет после своей кончины он не расслышан, недопонят и недооценен даже теми, кого, казалось бы, его песни должны подпитывать, как живая вода. Возможно, причина кроется в вопиющих, с точки зрения стороннего наблюдателя,противоречиях, присущих его творчеству.

Взять альбом «Экстремизм», содержащий песни 1994-1995 года. В то время он воспринимался чуть ли не как манифест лимоновской партии, активистом которой был как раз Непомнящий. Само название «Экстремизм» делало альбом привлекательным для бунтарей антиглобалистского толка. А песни «Убей янки» и «Те, кто любит Вавилон» вообще считались руководством к действию.

И многим было невдомек, что первая из них никак не может расцениваться как националистическая агитка, потому что в ней автор по-достоевски причислял к представителями русской нации Моррисона, Хендрикса и Кобейна. Вторая же своим перечислением «увековеченных» в телерекламе «благ цивилизации» недвусмысленно указывала на подлинный детонатор, представляющий опасность для бездумных потребителей.

Герои песни «Те, кто любит Вавилон» ущербны не столько из-за своих пристрастий, сколько из-за того, что лишены главного - возможности как следует подготовиться к смерти, вводящей в жизнь вечную. У самого Непомнящего это получилось. В последние годы жизни, будучи неизлечимо больным и живя затворником в Коврове, он не только не впал в уныние, но и поддерживал и укреплял многих неофитов на пути к Богу. Верующий музыкант подвергал беспощадной ревизии свои ранние песни, однако из «Экстремизма» выделял песню «День, когда мы все умрем», высшую правоту которой доказал собственной судьбой.

В «Экстремизме», как на ладони, вся духовная эволюция Александра Непомнящего. В «Растаманском лете» и «Джа нас не оставит» он еще этакий пугливый нескладный хиппан, посвящающий в великие поэты России друга, о котором вскоре многие узнают как о Роме ВПРе. И вот уже в «Партизанской» и «Последнем дне Помпеи» Непомнящий, преодолев наивные пацифистские воззрения, поет о своей несокрушимой вере в победу русских в гипотетической будущей войне и оправдывает чеченскую компанию, вспоминая о том, что Россия должна быть Империей.

Альбом «Экстремизм» переживает сегодня второе рождение. В 90-х он выходил небольшим тиражом на кассетах, а мастер-лента той записи в итоге была размагничена. Но, слава Богу, остались и другие дубли (даже лучшего качества), из которых и был собран этот альбом. Солидности изданию придают комментарии ивановского друга Непомнящего – музыкального и театрального журналиста Константина Шаронина. А откуда бы еще мы узнали о милицейском горе-вдохновителе «Песни юных дружинников» и о влиянии студенческих постановок на «Опричников»?

