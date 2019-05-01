Певица Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

13:02

Алсу Сафина в мае 2019 года примет участие в «Евровидении» в Израиле.

Певице доверили объявить баллы, которые члены жюри в России отдадут участникам конкурса, сообщает Super. Произойдет это в эфире телеканала «Россия», который в 2019 году будет транслировать «Евровидение».

Конкурс пройдет с 10 по 18 мая в Израиле. Нашу страну в нем представит Сергей Лазарев.

По иронии судьбы, именно из-за баллов дочери Алсу Микеллы Абрамовой разгорелся в конце недели скандал в телешоу «Голос. Дети». Зрители посчитали, что в результате телефонного голосования девочка получила неправдоподобно высокую оценку. Теперь с итогами конкурса разбирается комиссия.

Алсу в мае 2000 года представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место, выступив с песней «Solo» на английском языке. До победы Димы Билана в 2008 году второе место Алсу было самым высоким достижением России в этом конкурсе.

