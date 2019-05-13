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QUEEN SHOW - Bohemian Rhapsody. 16 мая, ДК Горбунова

15:08 13.05.2019

Самое большое европейское QUEEN TRIBUTE ШОУ!

«Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On», «We Will Rock You», «We Are the Champions», «I Want to Break Free» и другие золотые хиты великой группы, исполненные живьем в своем первозданном звучании!

QUEEN - один из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, которых до сих пор имеет сотни миллионов поклонников. В мае этого года нашу страну посетит самое большое европейское шоу, посвященное наследию великой группы.

С 2007 года команда постоянно гастролирует на всех континентах, завоевав себе международную репутацию одного из лучших шоу во всем мире, музыканты взрывают мир знаменитыми хитами, исполненными максимально близко к оригиналу, а вокалист выглядит очень похожим на великого Фредди Меркьюри!

Только в Бразилии группа дала более 70 шоу, проведя 4 тура, а в 2012 году выступила перед 60000 тысячами поклонников QUEEN в Белграде, Сербия. Стоит отметить, что Питер Фристоун, персональный ассистент Фредди, старается всячески поддерживать QUEEN Real Tribute и не раз посещал их концерты.

На волне ошеломительного успеха фильма «Богемская Рапсодия» песни культового ансамбля вновь взлетели в чартах по всему миру, а QUEEN Real Tribute поставили шоу, с которым отправляются в турне в 2019 году, а также 16 мая 2019 посетят Москву с единственным концертом в ДК Горбунова.

Выступление группы с программой «Bohemian Rhapsody» - это уникальный шанс услышать музыку всеми любимых QUEEN в блистательном живом исполнении, а также настоящая машина времени для тех меломанов, чьи лучшие годы прошли в эпоху легендарных музыкантов.

Темы: Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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