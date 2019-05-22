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Шукшина поддержала Михалкова в критике смакующих грязь ток-шоу

23:03 22.05.2019
Михалков и Мария Шукшина раскритиковали ток-шоу
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Мария Шукшина крайне негативно высказалась о ток-шоу, на которых смакуются скандалы в звездных семьях.

Недовольная актриса выложила у себя в Инстаграме видеозапись, на которой кинорежиссер Никита Михалков рассуждает о современном телевидении, «смакующем чужую грязь», сообщает КОНТ. «Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей. Люди занимаются тем, что смакуют чужую грязь. Скандалы стали привычными. Чем громче скандал, чем больше грязи — тем быстрее путь к известности, славе. У людей не возникает желание помочь, а напротив они получают удовольствие от того, что это происходит с кем-то другим», — говорит в ролике Михалков.

Шукшина полностью поддержала Никиту Сергеевича, назвав его вердикт телевидению «точным, метким, лаконичным». «О нашем современном ТВ и о нас с вами, как это ни печально звучит. Вернее, о том субпродукте, который из нас стараются сделать, не покладая сил ни днем, ни ночью желтые программы ФЕДЕРАЛЬНЫХ каналов», — добавила актриса.

Напомним, что Мария Шукшина уже неоднократно негативно высказывалась о ток-шоу, на которых обсуждают «грязное белье» известных людей. Она называла такие программы мракобесием и предлагала запретить их на законодательном уровне.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 01:24
Гость: Радуга

"Мария Шукшина называла такие программы мракобесием и предлагала запретить их на законодательном уровне".
Абсолютно с ней согласна! Осталось выяснить какой стране принадлежит российское ЦТ??? Л.Толстой сказал:"Отрава духовная во много раз опаснее отравы телесной".
23.05.2019, 01:02
Гость: Гость

Этими шоу из людей делают дебилов.
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