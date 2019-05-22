Шукшина поддержала Михалкова в критике смакующих грязь ток-шоу

23:03

Мария Шукшина крайне негативно высказалась о ток-шоу, на которых смакуются скандалы в звездных семьях.

Недовольная актриса выложила у себя в Инстаграме видеозапись, на которой кинорежиссер Никита Михалков рассуждает о современном телевидении, «смакующем чужую грязь», сообщает КОНТ. «Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей. Люди занимаются тем, что смакуют чужую грязь. Скандалы стали привычными. Чем громче скандал, чем больше грязи — тем быстрее путь к известности, славе. У людей не возникает желание помочь, а напротив они получают удовольствие от того, что это происходит с кем-то другим», — говорит в ролике Михалков.

Шукшина полностью поддержала Никиту Сергеевича, назвав его вердикт телевидению «точным, метким, лаконичным». «О нашем современном ТВ и о нас с вами, как это ни печально звучит. Вернее, о том субпродукте, который из нас стараются сделать, не покладая сил ни днем, ни ночью желтые программы ФЕДЕРАЛЬНЫХ каналов», — добавила актриса.

Напомним, что Мария Шукшина уже неоднократно негативно высказывалась о ток-шоу, на которых обсуждают «грязное белье» известных людей. Она называла такие программы мракобесием и предлагала запретить их на законодательном уровне.