Гражданская Оборона «Солнцеворот» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Солнцеворот», Стиль: панк-рок Год переиздания: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Во второй половине 90-х архаичное русское словечко «солнцеворот» прочно вошло в обиход адептов прусского рока. Сразу два властителя дум – Егор Летов и Константин Кинчев – подготовили релизы с таким названием в рамках своих групп. И оба тут же оказались в опале. «Алиса» надолго исчезла из радиоэфиров за свастику на обложке. А «Гражданскую Оборону» упрекали в симпатиям к «красно-коричневым силам».

Новая «ГО» возникла осенью 1993-го – из пепелища Белого Дома, из грязи, крови и пота локальных военных конфликтов. Свежие песни Летова, похожие на походные гимны, просачивались к поклонникам постепенно. На концертнике можно было услышать «Новый день» с «Солнцеворота» и «Победу» из «Невыносимой легкостью бытия». Оба диска задумывались и воспринимались как две части единой дилогии, причем, «Солнцеворот» казался ярким образчиком искусства прямого действия, а «НЛБ» большеподходил к созерцателям.

Посвящение «всем воевавшим и воюющим за славное дело отечества» лишь на первый взгляд кажется пафосным и вызывающим. На самом деле, Летов прекрасно отдавал себе отчет, что в тех условиях ни о каком сопротивлении до победного конца не может быть и речи. Поэтому «Солнцеворот» - это манифест русского экзистенциализма, когда горстка бойцов обороняется в горящем Белом Доме и на полном серьезе думает, что победит.

«Видимая в пределах квадрата обложки часть красного флага, больше похожая на кровь, стекающую из правого края вниз и грозящую затопить все пространство и уже перекрывающая лица восставших, может быть прочитана как знак обреченности восстания на неминуемое поражение, то есть как знак того, что темные силы непременно одержат верх над светлыми», - пронциацтельно пишет профессор Юрий Доманский в своей книге «Формульная поэтика Егора».

Как бы то ни было, любая из дюжины этих вдохновенных песен повествуют об окончательной и безоговорочной Победе (примерно, как у БГ: «Мы уже победили, просто это еще не так заметно». И «Солнцеворот» с апелляциями к «Откровению Иоанна Богослова», и выстраданная «Родина» (где Летов интонирует так, будто его выворачивает наизнанку), и пасхальные «Мертвые», и акустическая баллада о тотальном загробном освобождении душ «Дембельская» не содержат даже намека на пессимизм и апатию. Примерно в то время, когда вышел альбом, Летов обмолвился, что быть радостным во времена всеобщего уныния – это тоже протест.

«Солнцеворот» поднимали на щит члены запрещенной ныне лимоновской партии. Помня об этом, Летов уже в «нулевые» нивелировал поэтический подтекст, переиздав переиначенный диск под названием «Лунный переворот». Но теперь, благодаря издательству «Выргород», доступен и канонический вариант. Разночтения в оформлении незначительны: поменялись шрифты, название альбома и группы переместилось на флаг, да из буклета исчезло факсимиле. В остальном, это все тот же старый добрый «Солнцеворот», неустанно напоминающий, что «и вновь продолжается бой».

