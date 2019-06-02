Детский фестиваль «Зайцы на Ферме», 1, 2, 22 и 23 июня, ВДНХ

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Первый фестиваль ушастых развлечений ждет в гости малышей старше 2 лет и их родителей

«Зайцы на Ферме» — совместный проект Городской фермы на ВДНХ и Детского театра Андрея Фартушного. Цель фестиваля — в весёлой сказочной форме пробудить в детях любовь и уважение к природе и живым существам. Уникальный формат Фестиваля позволяет объединить веселые развлечения, образование и контакт с природой. Малыши воспринимают природу через эмоции, поэтому встреча с необыкновенными пушистыми персонажами и атмосфера заячьей деревни станут не только радостной игрой, но и элементом эковоспитания. Премьера Фестиваля состоится 1 июня.

На фестивале детей и родителей ждут 36 плюшевых зайцев, 20 развлечений под открытым небом, 90 сказочных животных (от Енота Луи до Альпаки Доси) и 4 гектара живописного парка с озером. Обитатели фермы с удовольствием познакомятся с маленькими гостями и подарят незабываемые эмоции.

Фестиваль «Зайцы на Ферме» пройдёт в сказочной деревне пушистиков, где всё живёт по своим ушастым законам. Маленьких зайчат и их родителей ждут шоу, спектакли, мастер-классы, игры на свежем воздухе и общение с животными. Здесь малыши смогут убедиться, что природа интереснее и ценнее гаджетов!

«Все зоны, станции и локации фестиваля направлены на развитие экологичного мышления малышей, познание природы и усиление связи с ней. Наш проект поможет родителям заложить в ребенке уважение и любовь к природе, эко-мышление. Многие городские дети ни разу не видели гусей, овец, кроликов, ослов, коров, и первое знакомство с ними вызывает невероятный восторг. Развлечение мы сочетаем с образовательным контентом, упражнениями на развитие мелкой моторики, развитием коммуникационных навыков, а также ловкости и находчивости. Фестиваль рассчитан на детей от 2 до 6 лет», - комментирует руководитель проекта «Зайцы на Ферме» Андрей Фартушный.

Участники фестиваля смогут посетить 20 разнообразных локаций. Каждая из них посвящена любви к природе. Вместе с весёлыми персонажами — большими плюшевыми Зайцами — ребята будут заниматься творчеством, узнавать новое о растениях и животных, танцевать, фантазировать, играть и веселиться!

В Ботаническом саду ребята отправятся на экскурсию по залам зелёной оранжереи вместе с Зайцем-ботаником и услышат рассказ о жизни удивительных растений.

В диско-клубе «Теплица» малыши смогут потанцевать на зажигательной дискотеке и поучаствовать в бумажном шоу.

«Ого-го! Огород» — удивительное местечко с грядками и тяпками, где мальчишки и девчонки узнают, как выращивают овощи и фрукты, и попробуют себя в роли огородников.

На Холмике художников можно будет вместе с Зайкой-художником порисовать необычными красками и кисточками.

Кукольный шалашок приглашает любителей сказочных представлений! Спектакль от ушастых поможет малышам научиться любить природу и животных.

На Полянке храбрости ребятам предстоит пострелять из луков и гигантской рогатки, посоревноваться в армрестлинге и показать ловкость и силу в других весёлых испытаниях.

В Космическом шалаше участники смогут проявить максимум фантазии и воображения — обычные фонарики помогут мальчишкам и девчонкам создать таинственные световые картины.

На занимательной экскурсии по Хлеву и Птичьему двору малыши познакомятся с дружелюбными обитателями фермы.

На необычной локации под открытым небом «Творчество на пеньках» можно будет смастерить новые игрушки из старых вещей.

В маленьком и уютном домике расположился Сказочный чердачок. Здесь на мягких подушках так приятно слушать сказки!

В Театральном теремке разместился фермерский театр. Здесь актёрами выступают сами зайцы! Они вовлекают юных зрителей в свои мини-спектакли о природе.

На Бугорке спортивных дел проходят эстафеты и спортивные игры. Дополнительное веселье создаёт забавный фермерский реквизит.

Творческий дух царит в Избушке рукоделий — здесь сено, трава, ниточки и другие экологичные материалы превращаются в игрушки, украшения и прочие милые вещицы.

Малышей ждут творческие мастер-классы!

На Игровом подворье ребята познакомятся с деревенской жизнью — ушастые клоуны приготовили специальные игровые программы.

На Потешном лужке — сцене-арене под открытым небом — детки смогут научиться жонглировать, попробуют удержать равновесие на шаре, попрыгают на гигантской скакалке и выступят на сцене перед публикой!

На Научной полянке участники познакомятся с чудным зайцем-профессором, увидят научные опыты и узнают великую тайну экологии.

Не забудьте заглянуть на Пенную кухню, где из чудо-кастрюли вырастают пенные морковки. Они поднимаются ввысь, словно облачка, и парят над фермой. Ребята смогут сами вырастить такой диковинный овощ!

На Эко-стройке мальчишки, девчонки и их родители возведут собственный домик из природных материалов.

А на Музыкальной лужайке гости смогут насладиться звуками фермерского оркестра и сами извлечь музыку из самых неожиданных предметов!

#ушаствуй! - Призывают организаторы Фестиваля. Ставя хештег #ушаствуй, вы присоединяетесь к команде единомышленников, которые умеют развлекаться и отдыхать с пользой, заботятся о будущем всей планеты и занимаются эковоспитанием своих детей.

Даты проведения Фестиваля – 1, 2, 22 и 23 июня. В течение 1 дня проходят две развлекательные программы - до обеда и после. Более подробная информация: зайцы-ферма.рф