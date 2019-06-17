]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Бари Алибасова выписали из больницы

15:59 17.06.2019
Бари Алибасов
Бари Алибасов © KM.RU
Материалы по теме:

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Бари Алибасова-младшего.

По словам собеседника агентства, вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Сейчас продюсер находится в некоем "секретном месте".

"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

"Больше всего ему хотелось побыть с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой. — Прим. ред.), ему нужна психологическая реабилитация серьезная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода", — сказал Алибасов-младший.

По словам Алибасова-младшего, через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.06.2019, 19:03
Гость: строк

кто это?
17.06.2019, 18:36
Гость: Осталось

выяснить, как жидкость для прочистки труб оказалась на столе.
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.