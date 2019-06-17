15:59

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Бари Алибасова-младшего.

По словам собеседника агентства, вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Сейчас продюсер находится в некоем "секретном месте".

"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

"Больше всего ему хотелось побыть с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой. — Прим. ред.), ему нужна психологическая реабилитация серьезная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода", — сказал Алибасов-младший.

По словам Алибасова-младшего, через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.