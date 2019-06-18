«Запрещенные барабанщики» напомнили о взрыве в «Макдональдсе» для просвещения современной молодежи

Группа «Запрещенные барабанщики» отметила свое 20-летие на крыше павильона «Рабочий и Колхозница» 13 июня

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Многие из тех, кто вошел в наш шоу-бизнес на рубеже веков, канули в Лету, став, в лучшем случае, группой одного хита. Этого никак нельзя сказать о «Запрещенных барабанщиках», путь которых оказался слишком тернист и извилист, но они выстояли благодаря всему. С самого начала группа эпатировала убойным сочетанием расслабляющих карибских ритмов с вызывающе провокационными текстами Ивана Трофимова о межнациональных конфликтах, уличных разборках и вконец обнищавших гражданах страны, величие которой ни разу не ставилось автором под сомнение.

Десятилетний юбилей «Барабанщики» встретили в странном состоянии. После некоего конфликта, Трофимов запретил им исполнять песни на свои стихи, фактически лишив бывших компаньонов всего репертуара. Некоторое время музыкантам приходилось довольствоваться переделками военных песен да коллаборацией с группой «Ботаника», но понятно, что это были полумеры. В конце концов, проблему как-то решили, и сейчас «Барабанщики» вновь играют на концертах свое «золотое наследие».

В будний июньский день народу на крышу набилось порядочно. Лидер «ЗБ» Виктор Пивторыпавло, приятно поразившись обилию зрителей, первым делом поинтересовался наличием пива в баре, но тут же оговорился, что оно им не нужно, потому что на сцене уже есть… вода. И тут же добавил, что столь необычное место выступления диктует репертуар, поэтому группа сама не знает, что сегодня будет играть.

«Случай в Макдональдсе» как нельзя лучше подходил к обстановке. Всмотревшись вниз, можно было, при желании, разглядеть наличие в окрестностях соответствующих точек общепита. Но «Барабанщики» исполняли песню о давнем взрыве в столичном «МакДаке» не забавы ради, а «для просвещения современной молодежи», как сказал Пивторыпавло во время проигрыша. Его старания оказались не напрасными. Во время концерта можно было наблюдать молодую ухоженную пару. Девушка пританцовывала под «Бородино 2000» и одобрительно внимала тексту о стычке русских и французов в нынешней Москве, который явно слышала впервые.

Концерт объединил поклонников минимум четырех поколений. Перед сценой сновала стайка ребятишек лет шести-семи, которых Виктор сразу же снарядил танцевать, а те и рады были стараться. На почетном месте восседала седовласая женщина почтенных лет Людмила Тихоновна, которой Пивторыпавло уважительно посвятил песню в стиле 60-х «Далеко».

Прочие поклонники тоже не остались обделенными. С учетом исключительности места концерта Виктор призвал желающих заказывать песни. Правда, первое же пожелание («Куплеты про Садко») было отклонено – ввиду отсутствия на сцене основного вокалиста этой песни Гарика Осипова. Зато заказ на «Пражскую весну» «Запрещенные барабанщики» честно выполнили. От себя же они преподнесли сюрприз в виде кавера на песню «По улице Садовой» своих земляков из культовой ростовской команды «Пекин Роу-Роу».

Двухчасовое выступление и созерцание красивейшего заката не охладили пыла публики. На любую попытку уйти со сцены в ответ доносились умоляющие просьбы: «А еще одну?». Жирную точку в концерте поставил второй бис в виде отвязной песни «Караван (Шок и трепет)».