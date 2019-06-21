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София Ротару выступит в России после долгого перерыва

15:55 21.06.2019
София Ротару выступит в России после долгого перерыва
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Росийско-украинская певица София Ротару споет на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи 24 августа.

В последние годы артистка не выступала в России, поэтому неудивительно, что на конкурсе она станет главной звездой, сообщает Газета.Ру. С 2004 по 2011 год семь лет Ротару выходила на сцену зала «Дзинтари» в Юрмале. Однако после переезда «Новой волны» в Сочи она выступит на фестивале впервые.

Конкурс «Новая волна 2019» пройдет с 24 по 29 августа, 24 апреля были объявлены имена финалистов конкурса, а список гостей фестиваля и его программа будут обнародованы позже. Были отобраны 13 финалистов, среди которых певица Айсель, представлявшая Айзербайджан в 2018 году на конкурсе «Евровидение», участники шоу «Голос» Томас Грациозо, Виктор Балан и Илиана Санчес, украинский дуэт «Анна-Мария» принимавший участие в украинском финале «Евровидения 2019». Россию будут представлять группа «Давинчи» и Данил Буранов, выступающий под псевдонимом Buranov и также принимавший участие в шоу «Голос».

Темы: Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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21.06.2019, 21:05
Гость: Умных много, но петь никто не умеет

Устрой пикет на Красной площади против ее приезда. Покажи себя. Потом отдохнешь месяцок, полечишь спину и почки. Лето!
21.06.2019, 21:05
Гость: Алекс Дорф

Вот небольшая выдержка по запросу "София Ротару финансирует АТО в Донбассе"
"По словам сестры Софии Ротару, Лидии Хлябич, певица поддерживает украинских военнослужащих личными финансами.
Вместе с тем, как говорит Лидия, знаменитая певица испытывает серьезные финансовые проблемы из-за отсутствия работы – вследствие проукраинской позиции София Михайловна сейчас не ездит давать концерты в Россию..."
Те, кто оплачивает выступления этой мр-зи, те, кто устроил ее выступления в России - соучастники военных преступлений украинской военщины. Соучастники обстрелов, бомбежек городов, сел, массовых убийств жителей Донбасса". Разве вы не видели разрушенные артиллерийскими обстрелами украинских солдат дома, разве не читали, как украинская военщина сбрасывала бомбы на жителей Донбасса, разве забыли слова жида Порошенко о том, что их дети, пойдут в школы, а дети Донецка, Луганска будут прятаться по подвалам от убийственных украинских бомбежек!
Неужели в России найдутся сволочи, которые будут рукоплескать этой тв-и, будут кричать "Браво!".
Я знаю, что жиды ради наживы пойдут на любую подлость. Неужели и мы стали такими же?
21.06.2019, 21:02
Гость: Опытному с деньгами

А ты не ходи на концерт. Вот и отомстишь ей. А то сидишь, диван газируешь. А результат нулевой.
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