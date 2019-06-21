София Ротару выступит в России после долгого перерыва

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Росийско-украинская певица София Ротару споет на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи 24 августа.

В последние годы артистка не выступала в России, поэтому неудивительно, что на конкурсе она станет главной звездой, сообщает Газета.Ру. С 2004 по 2011 год семь лет Ротару выходила на сцену зала «Дзинтари» в Юрмале. Однако после переезда «Новой волны» в Сочи она выступит на фестивале впервые.

Конкурс «Новая волна 2019» пройдет с 24 по 29 августа, 24 апреля были объявлены имена финалистов конкурса, а список гостей фестиваля и его программа будут обнародованы позже. Были отобраны 13 финалистов, среди которых певица Айсель, представлявшая Айзербайджан в 2018 году на конкурсе «Евровидение», участники шоу «Голос» Томас Грациозо, Виктор Балан и Илиана Санчес, украинский дуэт «Анна-Мария» принимавший участие в украинском финале «Евровидения 2019». Россию будут представлять группа «Давинчи» и Данил Буранов, выступающий под псевдонимом Buranov и также принимавший участие в шоу «Голос».