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Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в «Росконцерте»

13:31 24.06.2019
В Росконцерте выявлены нарушения
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Российская генпрокуратура установила факт «многочисленных нарушений порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» в ходе плановой проверки в ФГБУ «Росконцерт».

Прежде всего, предельный годовой объем закупок у единственного поставщика превышен учреждением более чем на 40 млн рублей — это противоречит установленному законодательством принципу обеспечения конкуренции, сообщает «Российская газета». Кроме того, выявлены случаи искусственного «дробления» заказов, что совершалось «в целях уклонения от конкурентных процедур, необоснованного включения в конкурсную документацию требований о поставке товаров конкретных торговых марок, неопубликования обязательных сведений в Единой информационной системе в сфере закупок».

Полный отчет о проверке был направлен прокурорами в московское управление Федеральной антимонопольной службы. В отношении троих работников «Росконцерта» было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Сотрудникам ФГБУ вменили часть 2 статьи 7.29 «принятие решения о закупке у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона», часть 3 статьи 7.30 «неразмещение должностным лицом заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации и документов», часть 2 статьи 7.31 «несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений, подлежащих включению в реестр контрактов», а также часть 4.1 статьи 7.30» включение в описание объекта закупки ограничивающих конкуренцию требований и указаний в отношении товарных знаков».

Согласно постановлениям УФАС, в отношении виновных лиц оформлены административные штрафы на сумму более 240 тыс. рублей.

«Росконцерт» является правопреемником Всесоюзного гастрольно-концертного объединения «Союзконцерт», головной концертной организации СССР, образованной в 1967 году.
 

Темы: Экономические преступления в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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24.06.2019, 15:52
Гость: Мнение

Убытки на 40 млн.руб а штрафы на 240 тыс руб, это своего рода как поощрение для дальнейшего хищения бюджетных средств, воруй не хочу. Все хищения в России осуществляются по одной простой причине - Для этого созданы прекрасные условия поэтому и хищения сплошь и рядом. Поставить заслон хищениям проще простого но этим никто не занимается. А должен поставить заслон прежде всего Минфин, но у бедного минфина на соцнужды денег никогда нет а вот хищениям бюджетных средств это пожалуйста. Кто то как то выразился что минфин это просто бухгалтерия, тогда и должность министра надо упразднить и просто сделать его старшим бухгалтером.
24.06.2019, 14:14
Гость: Фрол - ложь довлеет над Россией

РосКонцерт, РосТуризм, театры, кино,... и многие другие концертно-развлекательные, общеобразовательные, туристические госорганизации и фирмы отданы на откуп этническим грузино-еврейским группировкам, которые фактически монополизмровали и прихватизировали все денежные пртоки в этих сферах.
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Начнем по порядку. Мы видим например в одной только Москве немыслимое количество частных театров с шикарными особняками, отданные им государством фактически на безвозмездной основе. Все эти так называемые профессионалы находятся на полном гособеспечении. Все это на самом деле махровая коррупция в пользу так называемых этнических группировок троцкистов-космополитов.
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Все телевизионные подмостки и сценарии на ТВ схвачены все теми же антирусскими структурами космополитов.Все последние 30 лет на ТВ доминируют одни и те же лица. Нет никакой конкуренции. Нашим молодым русским талантам фактически закрыли вход на ТВ. Нашумевшая программа Голос показала всю сегодняшнюю продажность и куррумпированность всех мероприятий на ТВ.
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Далее РосТуризм. Недавно назначенная глава Ростуризм Зарина Дзагоева с грузино-еврейскими корнями. Опять вопросы почему не используюется внутрення широкая география страны? Не развивается внутренний туризм, предпочитают только в Грузию и Крым.Почему? Генеральный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.Все те же проблемы.
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Смехопанорамы,конкурсы все под контролем одних и тех же этнических группировок.Главное - нет конкуренции и профессионализма
24.06.2019, 14:02
Гость: Скептик

Еще бы их налоговая проверила.
И выступающих.
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