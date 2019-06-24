Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в «Росконцерте»

13:31

Российская генпрокуратура установила факт «многочисленных нарушений порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» в ходе плановой проверки в ФГБУ «Росконцерт».

Прежде всего, предельный годовой объем закупок у единственного поставщика превышен учреждением более чем на 40 млн рублей — это противоречит установленному законодательством принципу обеспечения конкуренции, сообщает «Российская газета». Кроме того, выявлены случаи искусственного «дробления» заказов, что совершалось «в целях уклонения от конкурентных процедур, необоснованного включения в конкурсную документацию требований о поставке товаров конкретных торговых марок, неопубликования обязательных сведений в Единой информационной системе в сфере закупок».

Полный отчет о проверке был направлен прокурорами в московское управление Федеральной антимонопольной службы. В отношении троих работников «Росконцерта» было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Сотрудникам ФГБУ вменили часть 2 статьи 7.29 «принятие решения о закупке у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона», часть 3 статьи 7.30 «неразмещение должностным лицом заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации и документов», часть 2 статьи 7.31 «несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений, подлежащих включению в реестр контрактов», а также часть 4.1 статьи 7.30» включение в описание объекта закупки ограничивающих конкуренцию требований и указаний в отношении товарных знаков».

Согласно постановлениям УФАС, в отношении виновных лиц оформлены административные штрафы на сумму более 240 тыс. рублей.

«Росконцерт» является правопреемником Всесоюзного гастрольно-концертного объединения «Союзконцерт», головной концертной организации СССР, образованной в 1967 году.

