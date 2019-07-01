Кремль предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

16:54

Власти России призвали отечественных артистов, планирующих выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности.

Дело в том, что со стороны официального Тбилиси так и не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Гаврилова, сообщает Интерфакс. «Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России. - Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства вместе с тем подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся.

Напомним, что у себя в блоге грузинская певица Нино Катамадзе сообщила, что больше не собирается выступать в России. Она отметила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. «Я говорила об этом на этом концерте, хочу вам тоже сказать», — написала певица. Позже она удалила этот пост.

