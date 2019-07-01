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Кремль предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

16:54 1.07.2019
Кремль предостерег артистов от гастролей в Грузии из-за заявления Катамадзе
© KM.RU, Петр Чайников
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Власти России призвали отечественных артистов, планирующих выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности.

Дело в том, что со стороны официального Тбилиси так и не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Гаврилова, сообщает Интерфакс. «Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России. - Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства вместе с тем подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся.

Напомним, что у себя в блоге грузинская певица Нино Катамадзе сообщила, что больше не собирается выступать в России. Она отметила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. «Я говорила об этом на этом концерте, хочу вам тоже сказать», — написала певица. Позже она удалила этот пост.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Президент России, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 20:12
Гость: Какая потеря!

Если бы об отказе от концертов Нино Катамадзе не написали бы здесь, я бы так и не знал о её существовании!
01.07.2019, 19:21
Гость: шутка в сети

Вчера вечером возле подъезда решили спеть песню Нино Катамадзе, но вспомнили, что не знаем ни Катамадзе, ни ее песен.
01.07.2019, 18:34
Гость: Оллес

Туда и раньше-то ездили только господа власовцы,не обремененные совестью вроде Гребня или его товарисча сМакаревича.Они грузинам друзья по "большой нелюбви" к России :)
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