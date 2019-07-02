«Мультfильмы», 4 июля, «16 Тонн»

18:28

Группа Егора Тимофеева за годы своей работы стала известна далеко за пределами крупных фестивалей вроде «Нашествия» или «Крыльев»

Помимо этого, петербуржцы сделали то, что удаётся не всем рок-коллективам — реорганизовались и преодолели творческий застой, а теперь дают большие концерты и работают над новым материалам. Возможно, весь секрет в неподдельной искренности во всём, от названия самой группы и её композиций вплоть до визуального оформления альбомов.

Кассеты с магнитными лентами, дворы-колодцы и уютные улочки — в песнях группы «МультFильмы» всё это находится и умножается на сто. Им не откажешь в умении создавать яркие и запоминающиеся сюжеты.

